Đà Lạt: Khởi tố 8 bị can để điều tra tội ''Gây rối trật tự công cộng''

(LĐ online) - Sáng 23/7, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt thông tin tới Báo Lâm Đồng Online, liên quan tới vụ hai nhóm thanh niên xô xát trước cổng Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu xảy ra vào ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam các bị can để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị can liên quan đến vụ việc bị khởi tố để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Ảnh: Lê Tiến

Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn trong ngày 20/7. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt, 8 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Lương Thái Vinh (37 tuổi), Lê Thị Thuỳ Linh (38 tuổi), Lương Thị Bích Loan (33 tuổi), cùng trú tại TP Đà Lạt, Đặng Anh Kha (34 tuổi, trú tại huyện Cát Tiên), Nguyễn Văn Vinh (25 tuổi), Phạm Tấn Lượng (31 tuổi), Đỗ Tiến Hoàng (27 tuổi), Phan Văn Đại (22 tuổi), cùng trú tại tỉnh Phú Yên.

Theo kết quả điều tra ban đầu Công an TP Đà Lạt cung cấp: Vào tối 14/7, trong lúc chơi bida thì Nguyễn Hoàng Gia Bảo (16 tuổi, ngụ Phường 4, TP Đà Lạt) bị Phan Tấn Lượng (tự “Lọt”) là nhân viên của cửa hàng đặc sản Quỳnh My (đường Mai Anh Đào, Phường 8) đánh.

Sau khi bị đánh, Nguyễn Hoàng Gia Bảo có kể sự việc cho mẹ ruột là bà Lương Thị Bích Loan (33 tuổi, cư trú tại Phường 4, Đà Lạt) nghe. Đến ngày 15/7, Bảo rủ Phạm Tuấn Phong và Đặng Nhật Phong (cùng 15 tuổi, trú tại Phường 4) và 2 người bạn khác tìm Lượng để giải quyết mâu thuẫn. Đồng thời, Bảo để hai con dao vào cốp xe mô tô của bà Loan.

Đến khoảng 16 giờ ngày 15/7, nhóm của Bảo phát hiện Phan Tấn Lượng đang ở khu vực trước cổng XQ Đà Lạt, đường Mai Anh Đào (đối diện gần cổng Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu) thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Lúc này, Trần Đặng Nhật Phong và Nguyễn Hoàng Gia Bảo sử dụng gậy sắt (loại gậy ba khúc) rượt đuổi Lượng chạy về cửa hàng đặc sản Quỳnh My. Khi chạy đến cửa, Bảo dùng gậy sắt đánh về hướng của Lượng nhưng không trúng mà trúng vào xe mô tô của khách du lịch đang đậu trước cửa hàng.

Sau đó, Lượng chạy vào trong quán lấy ra một con dao cán gỗ, lưỡi kim loại màu sáng đen để đánh lại nhóm của Bảo. Thấy vậy Lương Thái Vinh (tức Tâm, 37 tuổi) cùng Nguyễn Văn Vinh (25 tuổi), Phạm Văn Đại (22 tuổi), Đặng Anh Kha (34 tuổi) và Đỗ Tiến Hoàng (27 tuổi) mỗi người cầm một cây gậy bóng chày rượt đuổi nhóm của Bảo.

Bà Lương Thị Bích Loan thấy Bảo bị đánh nên đã mở cốp xe mô tô để Bảo lấy hai con dao đã chuẩn bị từ trước ra chống trả lại nhóm của Vinh. Đồng thời, Lê Thị Thuỳ Linh (38 tuổi, Phường 4, Đà Lạt) cầm một con dao đi ra đường chửi bới và xúi giục nhóm của Vinh đuổi đánh, chém nhóm của Bảo. Tuy nhiên, ghi nhận ban đầu, ngoài la hét, chửi bới, xô đẩy nhau gây mất an ninh trật tự công cộng, không có trường hợp nào bị thương.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an Phường 8, TP Đà Lạt đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để giải quyết vụ việc và mời các trường hợp có liên quan đến trụ sở để làm việc; đồng thời, kết hợp với các đội nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dữ liệu điện tử ghi lại hình ảnh liên quan đến sự việc.

Tại cơ quan công an, các trường hợp đã thừa nhận hành vi vi phạm nói trên. Tang vật cơ quan chức năng thu giữ gồm 7 gậy bóng chày có lưỡi kim loại, dao nhựa lưỡi sắt và gậy sắt.

CHÍNH THÀNH