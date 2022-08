Bảo Lộc: Khởi tố, bắt tạm giam thanh niên tàng trữ hơn 110 gram ma túy

(LĐ online) - Chiều 27/8, Đại tá Phùng Tất Thành - Trưởng Công an TP Bảo Lộc cho biết: Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đơn vị đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Hùng (22 tuổi, ngụ tại thôn Đông La 1, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm) để điều tra, làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Đức Hùng bị khởi tố bắt tạm giam

Trước đó, chiều 20/8, sau quá trình một phục, các đội nghiệp vụ Công an TP Bảo Lộc cùng Công an xã Lộc Châu đã tiến hành kiểm tra khẩn cấp căn nhà tại thôn Tân Châu (xã Lộc Châu). Tại thời điểm kiểm tra, trong căn nhà có 6 thanh, thiếu niên (4 nam, 2 nữ) tuổi từ 17 đến 25 ngụ tại huyện Bảo Lâm và TP Bảo Lộc. Qua kiểm tra, công an phát hiện nhiều dụng cụ có dấu hiệu sử dụng ma túy, nên vận động, thuyết phục những người có mặt trong căn nhà giao nộp các đồ vật liên quan. Sau đó, 1 trong 6 thanh, thiếu niên có mặt tại căn nhà nói trên là Nguyễn Đức Hùng giao nộp cơ quan công an một lượng lớn chất ma túy mà Hùng đang tàng trữ trong người, gồm: 103 viên ma túy tổng hợp (dạng kẹo) và 25 gói nilong bên trong chứa tinh thể màu trắng được đối tượng khai mà ma túy đá. Tổng khối lượng ma túy do Hùng tàng trữ giao nộp là hơn 110 gram.

Qua khám xét, cơ quan công an còn thu giữ thêm 1 cân tiêu lý và một số tang vật liên quan khác. Ngay sau đó, Công an TP Bảo Lộc đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Đức Hùng về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; lập biên bản thu giữ, niêm phong tang vật phục vụ công tác điều tra. Các thanh, thiếu niên còn lại cũng được triệu tập về Công an TP Bảo Lộc để lấy lời khai.

Số ma túy hơn 110 gram do Hùng tàng trữ trái phép

Tại cơ quan công an, Nguyễn Đức Hùng khai nhận, toàn bộ số ma túy nói trên được Hùng mua lại để sử dụng và bán cho các con nghiện kiếm lời. Hùng và những thanh, thiếu niên nói trên là bạn bè quen biết ngoài xã hội. Tất cả đều không có nghề nghiệp và thường xuyên hẹn hò, đàn đúm ăn chơi. Bản thân Nguyễn Đức Hùng, tuy tuổi còn trẻ nhưng là đối tượng nghiện ma túy nặng.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Bảo Lộc và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Đại tá Phùng Tất Thành, tội phạm ma túy là “nguồn cơn” làm phát sinh nhiều loại tội phạm, tệ nạn nguy hiểm gây mất an ninh trật tự, khiến người dân lo lắng, bất an. Vì vậy, thời gian qua, Công an thành phố đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy cùng các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã tập trung đánh mạnh để triệt phá các băng nhóm, đối tượng có liên qua.

KHÁNH PHÚC