Bắt 9 đối tượng trong nhóm cho vay theo kiểu tín dụng đen

(LĐ online) - Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố 9 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

9 đối tượng bị khởi tố gồm Vũ Văn Ninh (24 tuổi), Phan Hữu Vương (30 tuổi), Vũ Văn Trọng (26 tuổi), Nguyễn Văn Thông (30 tuổi), Vũ Quang Điệp (30 tuổi), Trần Đình Khải (30 tuổi), Đỗ Đại Thành (32 tuổi), Vũ Mạnh Thắng (26 tuổi), Đỗ Văn Hải (29 tuổi); cùng quê quán Hà Nam, cùng tạm trú tại Phường 4, TP Đà Lạt

Trước đó, qua công tác tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định nghi vấn về 1 nhóm gồm 12 đối tượng có biểu hiện hoạt động tín dụng đen. Địa bàn hoạt động của nhóm này chủ yếu ở TP Đà Lạt và các huyện lân cận. Để không bị cơ quan chức năng ngăn chặn phát tán quảng cáo, các đối tượng chủ yếu đăng bài giới thiệu việc cho vay tiền trên mạng xã hội (Facebook, Zalo) hoặc trực tiếp đến các hàng quán, nhà của người dân mời chào. Chính vì vậy mà từ tháng 3/2022 đến nay, nhóm đã tiếp cận hàng ngàn người trên địa bàn Lâm Đồng.

Vụ việc đồng thời được báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng công an các huyện, thành phố khẩn trương tiến hành rà soát, bóc gỡ các đối tượng có liên quan, dứt khoát không để nhóm này tiếp tục hoạt động, lan rộng. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp điều tra, thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, vừa răn đe, vừa tuyên truyền, loại bỏ hoạt động cho vay theo kiểu tín dụng đen trở lại trên địa bàn.

Thông tin trinh sát cho biết, thủ tục mà nhóm đối tượng này cho vay rất đơn giản, chỉ cần cung cấp hình ảnh về các giấy tờ chứng minh thông tin cá nhân như sổ hộ khẩu, CCCD… các đối tượng sẽ đến tận nhà xác minh và giải ngân ngay. Ngoài ra, đưa ra các điều kiện cho người vay chọn trả góp cả gốc và lãi hàng ngày hoặc trả lãi hàng ngày bằng 2 hình thức trực tiếp và qua chuyển khoản ngân hàng. Khi người vay sập bẫy, dù chọn trả cả gốc và lãi theo ngày hay chỉ lãi theo ngày, thì nhóm này vẫn thu 10% phí dịch vụ. Qua điều tra, lực lượng công an xác định nhóm này cho nhiều người vay lãi suất rất cao, lên tới hơn 500%/năm.

Công an làm việc với các đối tượng trong nhóm

Đáng chú ý, trong số những người vay tiền có nhiều người khi không thể trả được nợ cũ đã tiếp tục vay mới để trả nợ cũ, do đó, số nợ lớn dần không kiểm soát, mâu thuẫn gia đình phát sinh vì hàng ngày bị các đối tượng gây sức ép đòi nợ, thậm chí phải trốn khỏi địa phương.

Quá trình điều tra, thu thập chứng chứ gặp rất nhiều khó khăn khi các đối tượng không ký kết hợp đồng vay mượn mà chỉ thỏa thuận qua tin nhắn, cuộc gọi. Bên cạnh đó, một số người vay vì sợ ảnh hưởng đến uy tín, công việc làm ăn nên không muốn hợp tác với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao, các trinh sát đã từng bước thu thập đủ tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng.

Chiều 12/8, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an TP Đà Lạt đồng loạt đột kích, khám xét chỗ ở của 12 đối tượng tại phòng B209 chung cư Mạc Đỉnh Chi và số nhà 89/25 đường Đồng Tâm, cùng thuộc địa bàn Phường 4, TP Đà Lạt, phát hiện và tạm giữ nhiều điện thoại, giấy quảng cáo, giấy tờ tùy thân… có liên quan đến hoạt động cho vay của các đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhỏ giọt, chỉ thừa nhận một số lần cho vay qua hợp đồng cho vay có ký cả 2 bên. Nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm, các điều tra viên đã kiên trì đấu tranh, đến nay, đã làm rõ gần 40 người vay của nhóm đối tượng trên với số tiền cả gốc và lãi lên tới hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định những đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong nhóm.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục đấu tranh mở rộng.

LÊ TIẾN