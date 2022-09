Bảo Lộc: Bắt 7 người tham gia đánh nhau tại một quán bar

(LĐ online) - Sau khi tham gia vụ đánh nhau tại một quán bar trên địa bàn Phường 2 (TP Bảo Lộc) khiến một số người bị thương, 7 người đã nhanh chóng lên xe ô tô bỏ trốn về TP Hồ Chí Minh thì bị lực lượng chức năng phối hợp bắt gọn.

Những người liên quan bị bắt giữ và di lý về Công an TP Bảo Lộc để phục vụ điều tra

Chiều 29/9, tại thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai), lực lượng cảnh sát giao thông Trạm Mađaguôi phối hợp với Công an TP Bảo Lộc phối hợp chặn đầu bắt giữ xe ô tô BKS: 37A-68682 do Dương Hoàng Giang (47 tuổi, ngụ TP Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển. Thời điểm Công an bắt giữ xe ô tô, trên xe có 7 người (5 nam và 2 nữ). Trong đó, 7 có 5 người ở tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An) và 2 người ở tại TP Hà Nội.

Theo cơ quan công an, đây là những người trực tiếp tham gia vu đánh nhau tại một quán bar có địa chỉ đóng tại Phường 2 (TP Bảo Lộc) vào đêm 28/9. Vụ đánh nhau tại quán bar này giữa 2 nhóm khách khiến nhiều thanh niên bị thương tích, phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi xác định nhóm thanh niên tham gia vụ đánh nhau đang bỏ trốn trên xe ô tô con 7 chỗ ngồi về TP Hồ Chí Minh, Cong an TP Bảo Lộc đã nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông Trạm Mađaguôi phối hợp bắt giữ.

Khám xét nhanh, công an thu giữ nhiều hung khí trong người và trong xe của nhóm người này. Tất cả 7 người nói trên đang bị Công an TP Bảo Lộc tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

NGUYỄN QUÂN