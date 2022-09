Bảo Lộc: Bắt đối tượng đang bị truy nã trộm cắp xe máy

(LĐ online) - Lợi dụng lúc quán nhậu có đông người, Lĩnh vào lấy trộm xe máy của khách trong quán rồi nhanh chóng tẩu thoát trong đêm thì bị công an bắt giữ.

Hà Văn Lĩnh bị bắt giữ sau khi thực hiện hành vi trộm cắp xe máy

Đối tượng Lĩnh đang bị Công an huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sáng 22/9, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Hà Văn Lĩnh (36 tuổi, ngụ tại xã Cát Văn, huyện Như Xuyên, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào đêm 20/9, khi đi qua đường Hà Giang (Phường 1, TP Bảo Lộc), Lĩnh phát hiện trước một quán nhậu có nhiều xe máy nên đi tới quan sát tìm cách trộm xe. Sau đó, Lĩnh bẻ khóa lấy trộm chiếc xe máy của chị Đỗ Thị Mỹ D. (ngụ tại phường Lộc Phát) đang ngồi trong quán nhậu này. Sau khi phát hiện xe máy của mình bị mất, chị D. đã nhờ chủ quán trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an Phường 1 đã nhanh chóng trích xuất camera an ninh; đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng trộm cắp. Khi đối tượng đã trên đường tẩu thoát thì bị cơ quan công an cùng người dân khống chế bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Hà Văn Lĩnh khai nhận bản thân từ tỉnh Thanh Hóa vào Bảo Lộc sống lang thang, không có nghề nghiệp và nghiện ma túy nặng. Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Lĩnh đã thực hiện hành vi trộm cắp nói trên.

Qua xác minh nhanh tại Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, được biết: Hà Văn Lĩnh đang bị Công an huyện Đắk Glong truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hiện, Công an Phường 1 đã bàn giao Hà Văn Lĩnh cho Đội Điều tra Tổng hợp Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

HẢI ĐƯỜNG