Bảo Lộc: Xử phạt, thu hồi giấy phép kinh doanh và tạm đình chỉ nhiều cơ sở karaoke

(LĐ online) - Công an thành phố Bảo Lộc, Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các phường, xã đã tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, quá trình hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Công an thành phố đã kiểm tra 20 cơ sở về phòng cháy chữa cháy, 22 cơ sở về an ninh trật tự; trong đó, có 7 cơ sở nghỉ không kiểm tra, chỉ lập biên bản làm việc, xác nhận.

Quá trình kiểm tra, đã phát hiện các cơ sở vi phạm về lối thoát nạn không đủ số lượng theo quy định của pháp luật; làm mất tác dụng của hệ thống báo cháy tự động; thành lập Đội Phòng cháy chữa cháy va Cứu nạn cứu hộ cơ sở không đảm bảo số lượng người theo quy định của pháp luật; không niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; không lắp đặt hệ thống báo cháy; không lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn trên lối thoát nạn; không kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy định kỳ.

Trên cơ sở đó, Công an thành phố đã xử phạt 8 cơ sở, với số tiền 49 triệu đồng; đề xuất UBND thành phố ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền 43,5 triệu đồng. Đồng thời, Công an thành phố đã ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động 2 cơ sở karaoke, gồm: Cơ sở karaoke King tại số 546B Trần Phú, phường Lộc Tiến và cơ sở karaoke Tina tại hẻm 50 Nguyễn Thị Minh Khai, phường B’Lao, TP Bảo Lộc trong thời hạn 30 ngày và yêu cầu chủ 2 cơ sở lập hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy gửi về Phòng PC07 - Công an tỉnh Lâm Đồng để thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trước khi đưa cơ sở vào hoạt động trở lại.

Ngoài ra, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng kiểm tra 7 cơ sở kinh doanh karaoke. Cùng với UBND các xã, phường tiến hành kiểm tra 13 cơ sở kinh doanh kinh doanh Karaoke, qua đó nhắc nhở các đơn vị chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động, nhất là công tác phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi 1 giấp phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke đối với cơ sở karaoke Havana do không đủ điều kiện về an ninh trật tự.

NGUYỄN HOÀN