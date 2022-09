Bắt quả tang đối tượng mua bán, vận chuyển 1 bánh heroin từ Thái Nguyên vào Lâm Đồng tiêu thụ

(LĐ online) - Chiều 18/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa triệt phá 1 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh vào địa bàn Lâm Đồng, thu giữ 1 bánh heroin.

Đối tượng Thạch cùng tang vật

Trước đó, từ tháng 5/2022, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an huyện Lâm Hà xác định nghi vấn nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào địa bàn Huyện Lâm Hà để tiêu thụ.

Qua quá trình trinh sát, lực lượng công an xác định Trần Ngọc Thạch (50 tuổi, trú tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) là đối tượng giữ vai trò mấu chốt, quan trọng. Bản thân Thạch là đối tượng nghiện heroin nặng, đang điều trị cai nghiện. Đối tượng này không có việc làm ổn định, có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng ma túy trên địa bàn huyện Lâm Hà và các tỉnh phía Bắc.

Vụ việc được báo cáo và Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Lâm Hà tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh đối với nhóm đối tượng của Thạch, quyết tâm triệt xóa đường dây trên.

Đến ngày 15/9, Ban chuyên án nhận được một nguôn tin cho biết Thạch đã bay gấp ra Thái Nguyên và rất có thể sẽ lấy ma túy ở đây và vận chuyểnvào Lâm Đồng tiêu thụ. Ngay sau đó, nhiều tổ trinh sát được phân công, bố trí dọc đường đi của Thạch từ Nha Trang về tới Lâm Đồng để tiến hành mật phục, bắt quả tang.

Rạng sáng ngày 18/9, các trinh sát xác định Thạch đang di chuyển trên một xe khách Bắc Nam liền tổ chức đeo bám từ Ngã 3 Thành - Khánh Hòa đến cây xăng số 59 Hùng Vương, Phường 9, TP Đà Lạt thì vây ráp, bắt quả tang Trần Ngọc Thạch cùng tang vật là 1 bánh và 1 gói heroin.

Tại cơ quan công an, Thạch khai nhận đi máy bay ra tỉnh Thái Nguyên để mua 1 bánh heroin với giá 200 triệu đồng, sau đó bắt xe khách đi vào Lâm Đồng. Mục đích mua ma túy về để bán kiếm lời và để sử dụng.

Cùng ngày, Ban chuyên án đã tiến hành khám xét nơi ở của Thạch thu giữ nhiều tang vật liên quan như cân tiểu ly, túi zip, kim tiêm...

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định tạm giữ đối với đối tượng Trần Ngọc Thạch về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng đối với các đối tượng còn lại trong chuyên án.

LÊ TIẾN