Đà Lạt: Bắt đối tượng tàng trữ 199 viên thuốc lắc và 42 gói ma túy

(LĐ online) - Đối tượng Huỳnh Văn Huy (24 tuổi, trú tại phường Hương Sơn, TP Huế) đã bị Công an TP Đà Lạt bắt quả tang về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Huỳnh Văn Huy bị Công an TP Đà Lạt bắt quả tang về hành vi tàng trữ ma túy

Trước đó, qua quá trình theo dõi, vào khoảng 14 giờ ngày 1/9, Công an TP Đà Lạt bất ngờ kiểm tra 1 căn phòng trọ tại khu quy hoạch Bạch Đằng (Phường 6, TP Đà Lạt) do đối tượng Huỳnh Văn Huy thuê. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện và thu giữ 199 viên nén nghi là thuốc lắc và 42 túi nilong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy ketamin do đối tượng Huy cất giấu tại đây.

Tại chỗ, Huy khai nhận số viên nén là thuốc lắc và chất bột màu trắng là ma túy ketamin do Huy đặt mua để sử dụng và bán lại cho các con nghiện đến Đà Lạt trong dịp lễ 2/9 để kiếm lời.

Số lượng ma túy do Huỳnh Văn Huy tàng trữ

Qua đấu tranh, lực lượng công an còn phát hiện Huy là đối tượng nằm trong chuyên án ma túy lớn nhất TP Đà Lạt từ trước đến nay do Công an TP Đà Lạt triệt phá từ đầu tháng 8/2022 với việc bắt 5 đối tượng tàng trữ, mua bán 299 viên ma túy đá tổng hợp, 206g ketamine, gần 207 viên thuốc lắc và 22 gói ma túy đá.

Hiện, Công an TP Đà Lạt đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Văn Huy để điều tra làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đ.T