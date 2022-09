Đà Lạt: Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn

(LĐ online) - Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông do Bộ Công an phát động, Công an thành phố Đà Lạt đã ra quân xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến hành vi sử dụng rượu, bia khi lái xe.

Lực lượng CSGT lập chốt kiểm tra nồng độ cồn

Tối ngày 14/9, theo chân lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tuần tra kiểm soát, xử lý xe vi phạm nồng độ cồn tại tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu (phường 9), phóng viên ghi nhận: Sau hơn 1 giờ lập chốt cố định, tổ công tác đã dừng 20 phương tiện, trong đó đã có 5 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn (4 trường hợp ô tô và 1 trường hợp xe máy). Trong số trường hợp vi phạm có trường hợp vượt khung 3 (trong hơi thở có nồng độ cồn trên 0,6 mg/l khí thở) còn lại là khung 1 và 2. Hầu hết các trường hợp đều tuân thủ việc đo nồng độ cồn, tuy nhiên vẫn có trường hợp vi phạm cố tình không hợp tác, chây ì, nên lực lượng chức năng đã khôn khéo xử lý, vì vậy những trường hợp này đã chấp nhận lỗi và ký vào biên bản vi phạm.

Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Quốc Trung - Đội trưởng Đội CSGT, Công an thành phố Đà Lạt cho biết, thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, Đội CSGT đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và mở các đợt cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn, nhất là vào các khung giờ cao điểm 20h - 22h, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Hiện nay, ý thức của người tham gia giao thông đã được nâng cao hơn, khi uống rượu bia họ không tự lái xe mà nhờ người thân hoặc thuê xe để đi. Tuy nhiên vẫn còn trường hợp không tuân thủ quy định. Đối với những trường hợp này lực lượng CSGT đã kiên quyết lập biên bản xử lý. Qua đó, từ đầu năm đến nay, lực lượng đã xử lý 55 trường hợp, riêng đợt cao điểm xử lý được 43 trường hợp vi phạm liên quan đến sử dụng rượu, bia điều khiển xe.

Thời gian tới, Đội CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường và liên tục thay đổi vị trí lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời, chủ động tuyên truyền tác hại của bia, rượu. Để từ đó, góp phần đảm bảo trật tự ATGT, phòng ngừa tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra, phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

HOÀNG YÊN