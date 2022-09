Mạnh tay xử lý ''quái xế''

Các nhóm “quái xế” chạy xe phân khối lớn nối đuôi thành đoàn với tốc độ cao, đi vào đường cấm, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, thậm chí còn "dọa" người cùng lưu thông… là tình trạng đã và đang xuất hiện trên một số tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng đón lõng các "phượt thủ" tại trạm thu phí Liên Đầm

Khuya những ngày cuối tuần, không gian yên tĩnh của màn đêm bị xé toang bởi tiếng gầm rú phát ra từ các loại mô tô, xe máy. Từng nhóm phóng xe với tốc độ chóng mặt trên Quốc lộ 20, trong đó có đoạn qua huyện Di Linh. Chứng kiến tình trạng trên, anh Trần Văn Khoa (thị trấn Di Linh) bức xúc: “Nhiều hôm một, hai giờ sáng, cả nhà tôi đang ngủ say thì giật thót mình vì tiếng xe mô tô gầm rú đinh tai nhức óc, tài xế chạy bạt mạng theo đoàn lên tới mấy chục xe. Những chiếc xe này dù đã chạy rất xa nhưng vẫn còn nghe rất rõ tiếng nẹt pô. Bức xúc nhất là vào thời điểm có đông dân cư đi lại như giờ tan tầm, các nhóm “phượt thủ” này vẫn phóng xe với tốc độ cao qua khu dân cư, gây nguy hiểm. Những hành động này trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp cho người dân chúng tôi hiện nay”.

Vào 14h ngày 21/8, chúng tôi theo chân lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tuần tra kiểm soát, xử lý xe vi phạm về tốc độ trên tuyến QL 20, đoạn qua trạm thu phí Liên Đầm (Di Linh). Tại đây, qua việc “bắn” tốc độ phương tiện chạy trên đường, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt 19 trường hợp vi phạm về tốc độ. Điều đáng nói, hầu hết các đối tượng chạy qua khu dân cư có tốc độ từ 70 - 90 km/h. Cá biệt, trường hợp đi mô tô phân khối lớn với tốc độ 110 km/h, thậm chí còn nẹt pô, làm mất an toàn giao thông trên địa bàn. Nhiều đối tượng khi phát hiện có CSGT chốt chặn, xử lý vi phạm đã nhanh chóng quay đầu xe, bỏ chạy. Hành vi trên không chỉ làm mất an toàn cho chính bản thân người điều khiển xe mà còn gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác đang lưu thông trên đường. Các đối tượng vi phạm này chủ yếu là các “phượt thủ” tuổi mới lớn, đi theo nhóm và sử dụng xe phân khối lớn đến Đà Lạt du lịch.

Trong buổi làm việc trên, lực lượng chức năng đã xử lý các trường hợp vi phạm như: không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT; xe mô tô phân khối lớn được độ chế, thay đổi kết cấu của nhà sản xuất, không đảm bảo điều kiện kỹ thuật để lưu thông; không có giấy phép lái xe; chưa đủ tuổi điều khiển mô tô…

Theo Trung tá Phạm Minh Tuân, cán bộ Trạm CSGT Di Linh - Phòng CSGT, Công an tỉnh, người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ gây tai nạn chiếm tỷ lệ cao trong các vụ tai nạn giao thông và trở thành vấn nạn của xã hội. Vì vậy, Phòng CSGT và Đội CSGT- Công an huyện Di Linh có kế hoạch thường xuyên tổ chức nhiều điểm “bắn” tốc độ nhằm xử lý những trường hợp này. Từ đầu năm đến nay, tổng biên bản xử lý vi phạm tốc độ tại huyện Di Linh hơn 1.700 trường hợp, trong đó đã có 305 trường hợp là “phượt thủ”.

Tại Đà Lạt, liên quan đến người điều khiển xe mô tô phân khối lớn vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, gây bức xúc cho người dân và ảnh hưởng tới trật tự an toàn xã hội, Công an thành phố liên tiếp ra quân kiểm tra, xử lý. Mới đây, dịp lễ 2/9, lực lượng chức năng bắt giữ 35 phương tiện mô tô phân khối lớn đã độ chế, có dấu hiệu tụ tập để đua xe trái phép.

Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Quốc Trung - Đội trưởng Đội CSGT, Công an thành phố Đà Lạt cho biết, 100% xe mô tô phân khối lớn trên đều đã bị độ chế một số bộ phận. Khi di chuyển trong đô thị, những người điều khiển loại phương tiện này thường tụ tập đi theo đoàn, rú ga, nẹt pô, chạy quá tốc độ, gây nhiều phiền hà, bức xúc cho người dân và du khách. Để bắt được nhóm đối tượng này, lực lượng công an tổ chức mật phục, vây ráp. Khi bị bắt, nhóm “quái xế” khai do ham vui nên lấy xe máy của gia đình đi “dợt xe”, “biểu diễn”. Trước đó, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, Công an thành phố cũng đã bắt giữ và xử lý 17 đối tượng trong băng nhóm “lá chuối” tụ tập đua xe trái phép.

“Các đối tượng thường thông qua nhóm kín trên mạng xã hội để bàn bạc, hẹn thời gian và địa điểm tổ chức đua xe trái phép. Đặc biệt, các đối tượng “quái xế” vị thành niên rất liều lĩnh, manh động, sử dụng đủ chiêu trò đối phó, lợi dụng đêm khuya, vắng bóng CSGT để thực hiện màn chạy đua tốc độ trong chớp nhoáng rồi giải tán”, Thiếu tá Trung cho biết thêm.

Thượng tá Đoàn Mạnh Toàn - Trưởng Phòng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng nhận xét: Nếu trước đây, du khách đến Đà Lạt du lịch chủ yếu bằng đường hàng không và phương tiện ô tô thì thời gian gần đây, hình thức đi du lịch bằng xe máy, mô tô tăng đột biến. Trong đó, số lượng “phượt thủ” chiếm phần lớn bởi tính linh động, tiện lợi và mang lại nhiều cảm giác mới lạ của du lịch phượt. Bên cạnh những ưu điểm tích cực, du lịch phượt nói chung và các “phượt thủ” nói riêng đã gây khá nhiều vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội, đó là việc tụ tập thành từng nhóm, chạy bạt mạng, sử dụng xe tự độ chế, không đăng ký xe, không bằng lái xe, không tuân thủ các quy định về trật tự ATGT, thiếu văn hóa trong tham gia giao thông, không chấp hành hiệu lệnh và chống người thi hành công vụ.

Để xử lý triệt để những hành vi vi phạm của các đối tượng này, ngoài công tác tuần tra trên đường, thời gian qua, lực lượng CSGT đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chốt chặn ở nhiều khu vực, bố trí lực lượng thường phục, đón lõng và bắt giữ các đối tượng nhằm xử lý nghiêm.

HOÀNG YÊN - ANH KHOA