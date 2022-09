Tập trung trấn áp, triệt xóa tội phạm băng nhóm gây rối tại TP Bảo Lộc

(LĐ online) - Gần đây, tình hình tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng liên quan đến các băng nhóm thanh, thiếu niên tự phát nổi lên gây mất an ninh trật tự trên địa bàn TP Bảo Lộc. Với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân, Công an TP Bảo Lộc đang tập trung trấn áp, triệt xóa xử lý nghiêm các băng nhóm này.

Các đối tượng cầm đầu trong vụ hỗn chiến xảy ra tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn

XUẤT HIỆN NHIỀU BĂNG NHÓM TỰ PHÁT

Trong tháng 8 vừa qua, trên địa bàn TP Bảo Lộc xuất hiện một số băng nhóm thanh, thiếu niên gây ra các vụ đánh nhau làm mất an ninh trật tự địa phương. Tuy chưa xảy ra sự vụ nào để lại hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng làm chết người, nhưng nổi lên một số vụ việc tiềm ẩn nguy cơ cao diễn biến phức tạp, khó lường nếu không được trấn áp, xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Theo Đại tá Phùng Tất Thành – Trưởng Công an TP Bảo Lộc, qua công tác điều tra, trấn áp của các đội nghiệp vụ cho thấy, phần lớn các vụ ẩu đả, gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn đều xuất phát từ những mâu thuẫn trong cuộc sống, sinh hoạt đời thường tại quán nhậu, quán ăn đêm, quán karaoke, quán bar, tiệm internet hay trên mạng xã hội… Sau đó, các đối tượng khiêu khích, lối kéo nhau thành các băng nhóm tự phát chuẩn bị các loại vũ khí, hung khí tự chế như súng bắn đạn bi, súng hơi cồn, dáo mác, mã tấu, típ sắt… hẹn nhau đánh dằn mặt đối phương.

Các vụ đánh nhau thường xảy ra chớp nhoáng tại những nơi vắng vẻ gây khó khăn cho công tác kiểm soát, đấu tranh xử lý. Điều đáng lo ngại, hầu hết các vụ ẩu đả với số đối tượng tham gia đông và chủ yếu là thanh, thiếu niên có tuổi đời còn rất trẻ từ dưới 16 đến 25 tuổi. Các vụ việc xảy ra trên địa bàn thành phố, nhưng người vi phạm tập trung tại nhiều địa phương như Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh…

Hai khẩu súng mà các đối tượng sử dụng trong vụ hỗn chiến được công an thu giữ

Đơn cử là vụ việc 2 nhóm thanh, thiếu niên với hàng chục người tham gia hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn (phường Lộc Sơn). Do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền bạc giữa Dương Quốc Dũng (thường gọi “Dũng Tủn”, 30 tuổi, ngụ tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) và Đặng Tuấn Anh (thường gọi “Tiêu”, 26 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc), sau nhiều lần liên hệ đòi nợ bất thành, Dũng biết tin Tuấn Anh đang hát karaoke nên đã rủ thêm bạn đến tìm gặp để đòi nợ. Trong lúc nói chuyện, giữa Vũ Mai (27 tuổi, bạn của Dũng) và Tuấn Anh xảy ra cự cãi, xô xát.

Vì thấy ấm ức việc bị Vũ Mai đánh, nên vào tối 19/8, Tuấn Anh nhờ Hoàng Văn Hải (thường gọi “Hải Sói” ngụ xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm) rủ thêm nhiều thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện Bảo Lâm và TP Bảo Lộc mang theo mã tấu cùng 20 quả pháo nổ, 2 khẩu súng (1 khẩu súng bắn đạn bi và 1 khẩu súng hơi). Sau đó, cả nhóm thuê nhiều xe ô tô đến Khu công nghiệp Lộc Sơn hẹn nhóm Vũ Mai đánh nhau.

Tại đây, nhóm Tuấn Anh thấy nhóm Vũ Mai đông người đi trên 8 xe ô tô con tới điểm hẹn, 2 bên đã xảy ra cuộc hỗn chiến bằng súng bắn đạn bi và súng hơi. Hậu quả làm 3 người gồm Tuấn Anh, Nguyễn Trí Công, Lê Bảo Du trúng đạn bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau vụ hỗn chiến, hàng chục thanh, thiếu niên còn lại của 2 nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngoài 2 băng nhóm này, trong tháng 8 vừa qua, Công an TP Bảo Lộc cũng đã phát hiện và kịp thời trấn áp, ngăn chặn một số băng nhóm với hàng chục thanh, thiếu niên hẹn nhau hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn tại phường B’Lao, Phường 1 và Phường 2.

Số thanh, thiếu niên tham gia vụ hỗn chiến bị công an bắt giữ để phục vụ điều tra

QUYẾT TÂM TRẤN ÁP, TRIỆT XÓA

Đại tá Phùng Tất Thành – Trưởng Công an TP Bảo Lộc, cho biết: Từ những vụ việc các băng nhóm thanh, thiếu niên tự phát ẩu đả gây mất an ninh trật tự cho thấy, đây là hành vi làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Các đối tượng vi phạm đã trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng và có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ; đồng thời, vi phạm quy tắc sống lành mạnh, văn minh, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường của người dân nơi công cộng. Với loại tội phạm này, nếu không được trấn áp, xử lý nghiêm thì nguy cơ manh nha hình thành các băng nhóm có tổ chức là rất cao.

Đánh giá mức độ nghiêm trọng các vụ hỗn chiến, ẩu đả xảy ra trên địa bàn, Công an TP Bảo Lộc đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng xin ý kiến chỉ đạo để triển khai các phương án, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn. Tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc đã giao Đội Cảnh sát Hình sự làm chủ công phối hợp cùng các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã vào cuộc xác minh, điều tra, triệt xóa các băng nhóm.

Một số mã tấu mà các đối tượng sử dụng trong vụ hỗn chiến

Sau gần nửa tháng, các đối tượng trực tiếp tham gia vụ hỗn chiến tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn lần lượt “sa lưới”. Nhiều đối tượng cũng tự giác đến cơ quan công an trình diện. Đến hiện tại, Công an TP Bảo Lộc đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; đồng thời, khởi tố bị can bắt tạm giam 18 đối tượng. Trong đó, có các đối tượng cầm đầu 2 băng nhóm như Vũ Mai, Hoàng Văn Hải và Đặng Tuấn Anh. Cùng với đó, Công an TP Bảo Lộc cũng đã bàn giao 8 thiếu niên dưới 16 tuổi tham gia vụ hỗn chiến cho gia đình bảo lãnh và chính quyền địa phương giám sát, quản lý.

Trung tá Nguyễn Văn Giang - Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc, cho biết: “Các băng nhóm tự phát và phần lớn người tham gia là thanh, thiếu niên tuổi đời còn quá nhỏ chưa ý thức hết trách nhiệm của bản thân nên bị xúi dục, lôi kéo tham gia không lường trước được hậu quả. Vì vậy, quá trình điều tra, xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, nhiều phụ huynh khi hay tin con mình vi phạm pháp luật đều giật mình cảm thấy bất ngờ. Điều đó chứng tỏ công tác quản lý, quan tâm, giáo dục con em của còn nhiều vấn đề cần xem xét, thay đổi. Song với quyết tâm cao, chúng tôi không được phép để các đối tượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”.

Đại tá Phùng Tất Thành – Trưởng Công an TP Bảo Lộc, khẳng định: “Đối với những đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để làm gương. Riêng những thiếu niên dưới 16 tuổi, cơ quan điều tra sẽ lập hồ sơ chuyển đến chính quyền địa phương để có biện pháp giáo dục, răn đe. Trong thời này, nếu tiếp tục tái phạm, cơ quan điều tra sẽ lập hồ sơ chuyển đến các cơ sở giáo dưỡng. Liên quan đến vụ hỗn chiến tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, Công an thành phố đang mở rộng điều tra truy bắt các đối tượng còn lại. Vì vậy, Công an TP Bảo Lộc yêu cầu những người liên quan nhanh chóng ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”.

Cũng theo Đại tá Phùng Tất Thành, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã tập trung tuần tra, kiểm soát tại các khu dân cư; lưu ý những địa bàn có nhiều quán ăn đêm, quán nhậu, karaoke, quán bar…; đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức đấu tranh gọi hỏi, răn đe những thành phần bất hảo; kiểm tra đột xuất phương tiện, xử lý nghiêm thanh, thiếu niên mang theo hung khí, công cụ hỗ trợ…

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an, thì cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ chính quyền và các đoàn thể ở địa phương. Qua đó, phải làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho mọi người để phòng ngừa chung trong xã hội. Khi phát hiện mâu thuẫn, người thân, những người chứng kiến vụ việc cần có trách nhiệm hòa giải; báo ngay cơ quan công an kịp thời vào cuộc ngăn chặn góp phần đảm bảo an ninh trật tự mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

HẢI ĐƯỜNG