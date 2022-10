Bảo Lộc: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng trốn truy nã

(LĐ online) - Chiều 7/10, Công an TP Bảo Lộc cho biết đã hoàn tất các hồ sơ, thủ tục bàn giao 2 đối tượng trốn truy nã cho Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) và Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Tấn Luân bị bắt giữ khi đang có mặt tại 1 khách sạn trên địa bàn TP Bảo Lộc và mang theo dao, súng điện

Cụ thể, vào ngày 5/10, khi Nguyễn Tấn Luân (25 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đang ở trong 1 khách sạn trên địa bàn TP Bảo Lộc thì bị các trinh sát hình sự ập vào khống chế bắt khẩn cấp. Tại đây, cơ quan công an thu giữ nhiều dao bấm, súng điện mà đối tượng mang theo. Nguyễn Tấn Luân là đối tượng đang bị Công an huyện Cai Lậy truy nã về tội "Cố ý gây thương tích" theo Quyết định số 02 ngày 13/4/2021.

Trước đó, vào ngày 4/10, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) tiến hành bắt khẩn cấp đội tượng Nguyễn Quốc Hưng (26 tuổi, ngụ tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa - Thiên Huế - tạm trú tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc). Nguyễn Quốc Hưng bị Công an huyên Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) truy nã về tội "Cố ý gây thương tích" theo Quyết định số 386 ngày 6/9/2022.

Hiện tại, cả 2 đối tượng Nguyễn Tấn Luân và Nguyễn Quốc Hưng đã được Công an TP Bảo Lộc bàn giao cho Công an huyện Cai Lậy và Công an huyện Krông Nô di lý về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

HẢI ĐƯỜNG