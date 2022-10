Bảo Lộc: Phạt ''nguội'' vi phạm tốc độ trên nhiều tuyến đường trung tâm

(LĐ online) - Ngày 4/10, Công an TP Bảo Lộc cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, đơn vị đã chỉ đạo Đội Cảnh Giao thông - Trật tự tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, có việc phạt "nguội" lỗi vi phạm tốc độ.

Công an TP Bảo Lộc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Theo kế hoạch, hàng ngày, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an TP Bảo Lộc lập chốt kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao tại các tuyến đường như Phan Đình Phùng, Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Công Trứ, Lý Thái Tổ và Đinh Tiên Hoàng. Đây là những tuyến đường thuộc trung tâm TP Bảo Lộc mà lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố thường xuyên lập chốt xử lý các lỗi phi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Theo Công an TP Bảo Lộc, tại các tuyến đường nói trên, tốc độ cho phép tối đa các phương tiện lưu thông là 50 km/giờ. Trong quá trình lực lượng cảnh sát giao thông lập chốt làm nhiệm vụ, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Riêng lỗi xe ô tô các loại vi phạm tốc độ, đối với những trường hợp vi phạm không thể xử lý tại chỗ, Công an TP Bảo Lộc sẽ căn cứ hình ảnh kiểm tra tốc độ để phạt "nguội" theo quy định.

Việc xử lý phạt "nguội" sẽ được Công an TP Bảo Lộc gửi thông báo tới chủ phương tiện vi phạm để mời người vi phạm đến cơ quan công an cùng phối hợp xử lý theo quy định.

KHÁNH PHÚC