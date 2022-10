Phạt 25 triệu đồng 3 trường hợp đăng tải thông tin bịa đặt về thu phí chụp hình tại đồi chè Cầu Đất

(LĐ online) - Chiều 28/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp về hành vi “cung cấp thông tin sai sự thật” liên quan tới việc làm video bịa đặt về việc thu phí tham quan, chụp hình tại khu vực đồi chè Cầu Đất (xã Trạm Hành, TP Đà Lạt).

Các trường hợp vi phạm tường trình sự việc với lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ngay khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm của các trường hợp trên không gian mạng, vào ngày 19/9, đơn vị đã vào cuộc phối hợp Công an TP Đà Lạt xác minh và triệu tập H.N.M. (23 tuổi, thường trú tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai; tạm trú tại Phường 4, TP Đà Lạt). Bên cạnh đó, cơ quan chức năng xác định tài khoản Tiktok “Bonghanna0405” (do bà P.Th.T.B, 31 tuổi; trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai quản lý) là tài khoản đầu tiên đăng tải video có nội dung sai sự thật nêu trên.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, H.N.M trình bày: Vào sáng 19/9/2022, M. chở 2 người bạn là P.Th.T.N (26 tuổi) và P.Th.T.B (31 tuổi) - cùng trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đến khu vực xã Trạm Hành với mục đích đi “săn mây”.

Nhóm này di chuyển đến khu vực đồi chè Cầu Đất để chụp hình, quá trình chụp hình hoàn toàn miễn phí, không bị bất kỳ ai thu phí. Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, M. có ý định sẽ quay video với nội dung không có thật về việc thu phí chụp hình ở khu vực đồi chè Cầu Đất để đăng tải trên mạng xã hội Tiktok nhằm thu hút nhiều người xem, câu “like”, “câu view”; sau khi có nhiều người xem thì mới đăng tải video hậu trường cảnh quay để đính chính sự thật.

Để có được video hoàn chỉnh, H.N.M đã nhờ 2 khách du lịch nữ, không quen biết tham gia quay video “giấu mặt” với nội dung dàn dựng để đăng tải lên mạng xã hội. Cụ thể như sau: “M. đóng vai chủ sở hữu 1 khu vực vườn chè Cầu Đất sẽ yêu cầu thu phí đối với 2 bạn khách du lịch đến chụp hình với giá tiền 400.000 đồng; trong khi M. yêu cầu khách du lịch trả tiền thì bên kia (khách du lịch) sẽ phản đối, không đồng ý”. Đồng thời, M. đã thống nhất nội dung, phương pháp tiến hành, giao cho N. là người quay phim, B. là người cho M. mượn tài khoản Tiktok “Bonghanna0405” để M. đăng tải video lên mạng.

Sau khi video được đăng tải trên tài khoản Tiktok “Bonghanna0405” đã xuất hiện các bình luận phản ánh rằng nam thanh niên cung cấp thông tin sai sự thật trong video chính là Tiktoker Hoàng Nhật Minh, cảnh báo có khả năng video là dàn dựng. Tuy nhiên, chính M. đã trực tiếp sử dụng tài khoản Tiktok “Bonghanna0405” để trả lời, điều hướng, cố tình để mọi người vẫn tin tưởng rằng nội dung video là sự việc có thật nhằm tăng độ “hot” cho video, có nhiều lượt xem hơn nữa.

Hình ảnh “dàn dựng” chuyện thu tiền của khách để được vào chụp ảnh tại vườn chè. (Ảnh cắt từ video)

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xử phạt M. 10 triệu đồng, hai trường hợp còn lại mỗi người 7,5 triệu đồng về cùng về hành vi “cung cấp thông tin sai sự thật” quy định Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Trước đó, H.N.M chính là chủ tài khoản Tiktok “Hoàng Minh” (tên gọi khác “hoangminhkhumbeo”), đã bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự người miền Trung vào tháng 8/2022. Tuy nhiên, do mong muốn tiếp tục được sớm trở thành người nổi tiếng trên không gian mạng nên H.N.M cố tình sản xuất, ghi hình, đăng tải video sai sự thật để “câu view”, “câu like”.

C.THÀNH