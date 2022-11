Bắt quả tang 16 thanh niên ''bay lắc'' trong quán karaoke đang bị tạm đình chỉ hoạt động

(LĐ online) - 16 thanh niên, gồm: 10 nam và 6 nữ đang bị Công an TP Đà Lạt tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi tham gia sử dụng sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng hát trong quán karaoke ở khu quy hoạch Hoàng Văn Thụ, phường 4, TP Đà Lạt. Đây là quán karaoke đang bị đình chỉ hoạt động từ ngày 20/10/2022 do không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Công an lấy lời khai của nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy

Theo đó, vào lúc 0 giờ 30 ngày 5/11, Công an phường 4, TP Đà Lạt phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Lạt bất ngờ kiểm tra tại phòng VIP 6 thuộc quán karaoke nói trên. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện quả tang 16 đối tượng nam, nữ thanh niên đang “bay lắc” cùng với tiếng nhạc lớn.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên ghế sa lông gần chỗ Vũ Đức Khang (21 tuổi, trú tại phường 10, TP Đà Lạt) có một mảnh viên nén màu xám nghi là ma túy. Cùng với đó, tại nhiều vị trí trên bàn hát và một số vị trí khác trong phòng hát, lực lượng công an còn phát hiện 3 gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 4 vỏ gói ni lông bên trong dính chất màu trắng nghi là ma túy và một chiếc đĩa sứ có dính chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Số lượng ma túy còn sót lại do công an thu được từ phòng karaoke

Các đối tượng khai nhận, số chất tinh thể màu trắng trên đều là ma túy dạng ketamin - thuốc lắc do các đối tượng đã mua về và cùng sử dụng để mừng sinh nhật một thanh niên trong nhóm.

Tất cả 16 đối tượng cùng số ma túy và tang vật có liên quan đã được Công an TP Đà Lạt tạm giữ. Kết quả test nhanh ma túy, có 15/16 đối tượng dương tính với ma túy. Hiện Công TP Đà Lạt đang tiếp tục củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra vụ án và xử lý các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đ.T