Công an TP Đà Lạt triệt phá nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, thu hồi 10 xe máy

(LĐ online) - Chiều 17/11, Công an TP Đà Lạt thông tin đã triệt phá thành công nhóm thanh niên ngoại tỉnh chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố từ cuối tháng 10 tới nay. Bước đầu, cơ quan Công an đã thu được 10 xe máy bị trộm cắp, đang tiếp tục đấu tranh làm rõ các vụ mất xe máy khác theo lời khai của các nghi phạm.

Ba nghi phạm trộm cắp nhiều xe máy từ tháng 10 tới nay (từ trái qua Hùng, Bi, Cương)

Tới trưa 17/11, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Lạt tiếp tục dẫn giải một số nghi phạm đi dựng lại hiện trường các nơi trộm, cất giấu xe máy để củng cố hồ sơ, khi đủ căn cứ sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định pháp luật.

5 nghi phạm bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi trộm cắp và hỗ trợ tiêu thụ tài sản trộm cắp, gồm: 3 nghi phạm trộm xe máy là Lê Trạc Hùng (21 tuổi, quê Thanh Hoá, thường trú tỉnh Gia Lai, nơi ở hiện tại Phường 5, TP Đà Lạt), Nguyễn Nhất Đẳng (23 tuổi, thường trú tỉnh Ninh Thuận) và Nguyễn Văn Cương (35 tuổi, thường trú TP Biên Hoà, Đồng Nai). Hai nghi phạm hỗ trợ, giúp sức tiêu thụ tài sản trộm cắp là Lê Trạc Nghĩa (28 tuổi, thường trú tỉnh Gia Lai, nơi ở hiện tại Phường 5, TP Đà Lạt) và Nguyễn Thành Đại (22 tuổi, thường trú tỉnh Gia Lai, tạm trú tại Phường 5, TP Đà Lạt).

Theo thông tin điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài, Lê Trạc Hùng rủ Nguyễn Nhất Đẳng (thường gọi là Bi) đi lòng vòng trên địa bàn TP Đà Lạt kiếm xe máy người dân để sơ hở để trộm cắp. Sau khi bàn bạc, Hùng và Bi đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sàn tại Phường 6 và Phường 9 - Đà Lạt trót lọt trong ngày 14/11.

Hai nghi phạm hỗ trợ các đối tượng trộm cắp xe máy cất giấu, tiêu thụ xe máy trộm cắp

Cụ thể, khoảng 14h ngày 14/11, Hùng điều khiển xe máy (không rõ biển số) chở Bi đi đảo quanh nhiều tuyến đường. Khi đến trước 1 nhà dân trên đường Hai Bà Trưng, cả 2 nhìn thấy 1 xe máy của chị L.T.M.T. đậu trước nhà, không có ai trông coi.

Lúc này, Bi ngồi trên xe cảnh giới, Hùng sử dụng vam phá khóa đem theo bẻ khoá xe rồi nổ máy chạy. Sau đó cả 2 điều khiển xe vào trong một con hẻm trên đường Hai Bà Trưng lấy 1 biển số xe giả thay vào xe mới trộm cắp được, còn biến số thật của xe chị T. Hùng cất trong người, sau đó cả 2 điều khiển xe về phòng trọ của Hùng tại đường Gio An (Phường 5, TP Đà Lạt).

Bi sau đó cất xe máy tại phòng trọ rồi cùng Hùng điều khiển xe vừa trộm cắp được tiếp tục đi lòng vòng để tìm kiếm tài sàn trộm cắp. Tới 16h cùng ngày, khi Hùng chờ Bi đi qua đường Hùng Vương thì phát hiện xe máy của anh N.V.L. (ngụ xã Xuân Thọ) để ở lề đường không có ai trông coi. Bi cảnh giới cho Hùng sử dụng vam phá khóa để phá ổ khóa xe, sau đó với chiêu trò cũ, cả 2 thay biển số xe vừa trộm cắp đưa xe về một khách sạn trên đường Lê Thánh Tôn (Phường 5) cất giấu.

4 trong 10 chiếc xe máy Công an thu giữ từ nhóm trộm cắp

Tới khoảng 12h ngày 15/11, Hùng nói đang ở tại TP Hồ Chí Minh nên điện thoại lại cho Lê Trạc Nghĩa nhờ tới đêm đi cùng Nguyễn Thành Đại đến khách sạn tại đường Lê Thánh Tôn (Đại biết khách sạn) để gom đồ, đồng thời nhờ điều khiển 2 xe máy trộm được đi cất giấu ở địa điểm khác là bãi giữ xe của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Nghĩa biết rõ 2 xe máy mà Hùng nhờ Nghĩa điều khiển đi cất giấu là xe do trộm cắp mà có nhưng đã đồng ý cùng Đại giúp Hùng.

Ngay khi nhận được tin trình báo từ các nạn nhân, với quyết tâm triệt phá bằng được băng nhóm trộm cắp, đặc biệt là trong ngày đầu tiên (ngày 15/11) Công an thành phố mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Festival Hoa Đà Lạt 2022, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão, Đại tá Nguyễn Tấn Vũ - Trưởng Công an TP Đà Lạt đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án, nhanh chóng chia ra 4 mũi công tác phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an Phường 5, Công an các địa phương khác (Ninh Thuận, Đồng Nai) truy bắt được các đối tượng.

Tới ngày 16/11, các trinh sát đã bắt gọn 4 nghi phạm (Hùng, Bi, Nghĩa và Đại) tại nhiều địa điểm khác nhau. Qua lời khai của các đối tượng, mở rộng vụ án, Công an Đà Lạt tiếp tục bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Cương, đối tượng trộm cắp cùng Hùng nhiều xe máy từ cuối tháng 10 tới ngày 14/11.

Hiện Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt đã thu giữ 10 xe máy do nhóm này trộm cắp trên địa bàn Đà Lạt, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra, xác minh các vụ trộm xe máy khác.

CHÍNH THÀNH