Đà Lạt: Đình chỉ thêm 8 cơ sở karaoke không đảm bảo điều kiện PCCC

(LĐ online) - Công an TP Đà Lạt vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với 8 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn do không đảm bảo hồ sơ, các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), nâng tổng số cơ sở tạm đình chỉ hoạt động trên địa bàn lên 22 cơ sở.

Theo đó, Công an TP Đà Lạt đã ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động 8 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn, gồm: Karaoke Chiếc Lá (đường Hai Bà Trưng, Phường 6); Karaoke Nhật Quang (đường Phan Đình Phùng, Phường 1); Karaoke Win (đường Bùi Thị Xuân, Phường 2); Karaoke Nữ Hoàng (đường Kim Đồng, Phường 6); Karaoke Sắc Màu Cuộc Sống (đường Hai Bà Trưng, Phường 6); Karaoke Luxury (đường Hai Bà Trưng, Phường 6); Karaoke Blue (khu quy hoạch Hoàng Văn Thụ, Phường 4); Karaoke Misa (đường Hai Bà Trưng, Phường 6).

Các cơ sở kinh doanh karaoke nêu trên bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm quy định PCCC theo điểm c, khoản 1, điều 17 Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, thay đổi tính chất sử dụng của cơ sở quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP khi chưa có văn bản thẩm duyệt, thiết kế về PCCC của cơ quan công an có thẩm quyền.

Trước đó, Công an TP Đà Lạt qua kiểm tra cũng tạm đình chỉ 14 cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm một số quy định về PCCC. Theo Công an TP Đà Lạt, từ ngày 15/10 đến ngày 15/12, lực lượng Công an thành phố sẽ triển khai quyết liệt, toàn diện, bảo đảm khách quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật trong quá trình kiểm tra an toàn PCCC đối với những cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và khu dân cư.

Trong đó, lực lượng Công an các cấp sẽ tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao như: Khách sạn, nhà trọ, cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, nhà kho, xưởng sản xuất...

C.THÀNH