Đà Lạt: Triệt phá nhóm cá độ bóng đá qua mạng hơn 34 tỉ đồng

(LĐ online) - Công an TP Đà Lạt phối hợp với Phòng PA05 Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá nhóm cá độ bóng qua mạng, với số tiền hơn 34 tỉ đồng…

Ngày 27/11, Công an TP Đà Lạt cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Phòng PA05 Công an tỉnh Lâm Đồng, triệt phá thành công nhóm cá độ bóng đá mùa World Cup 2022 trên mạng, với số tiền hơn 34 tỉ đồng.

Trước đó, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet. Đồng thời, được sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an TP Đà Lạt, ngày 22/11, Công an TP Đà Lạt xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Đêm 23/11, khi đang diễn ra trận đấu World Cup 2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Đà Lạt đã bắt quả tang 9 nghi phạm đang đánh bạc dưới hình thức tổ chức ghi cá độ đá bóng thắng, thua bằng tiền tại nhà của Huỳnh Ngọc Quang (Phường 4, TP Đà Lạt).

Qua kiểm tra, soát xét, cơ quan chức năng thu giữ 4 tờ phơi ghi nội dung cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền theo các trận đấu của giải World Cup 2022, với số tiền thể hiện trên phơi là 18,1 triệu đồng. Công an cũng thu giữ tang vật, gồm: 2 bộ máy tính bàn, 2 máy tính xách tay phục vụ việc cá độ bóng đá mạng internet.

Theo cơ quan điều tra, từ đầu tháng 8/2022, do quen biết với Lê Minh Hiếu (35 tuổi, ngụ Phường 3, TP Đà Lạt), nên Quang biết Hiếu có trang mạng cá độ bóng đá trực tuyến nên đã đề nghị Hiếu cắt tài khoản trang web này giao cho Quang để sử dụng tham gia đánh bạc cũng như tổ chức đánh bạc bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá.

Quang chuẩn bị 2 bộ máy tính bàn, 2 máy tính xách tay để phục vụ cho mục đích cá độ bóng đá của các trận của giải World cup 2022; đồng thời, tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ.

Hiếu mở 6 tài khoản cá độ bóng đá trực tuyến, nạp điểm vào các tài khoản và giao cho Quang. Hiếu và Quang quy ước 1 điểm tương ứng số tiền 30 ngàn đồng. Theo bảng sao kê từ các tài khoản, Quang đã tham gia cá cược từ các tài khoản này tổng cộng 6.584 lượt, với 93.770 điểm.

THỤY TRANG