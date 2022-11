Khởi tố bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội

(LĐ online) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam bị can Lê Thị Bích Hoàng (21 tuổi, trú Phường 6, TP Đà Lạt) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Lê Thị Bích Hoàng tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an TP Đà Lạt phát hiện Lê Thị Bích Hoàng sử dụng các tài khoản Facebook ảo để lừa đảo người dân tại các địa phương có nhu cầu mua hoa.

Tại Cơ quan Công an, Hoàng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã sử dụng các tài khoản Facebook ảo, đăng hình ảnh, video về hoa cúc mà trước đó đã chụp sẵn đăng lên các trang, hội nhóm rồi chờ người có nhu cầu mua hoa liên hệ qua mạng xã hội.

Khi có người liên hệ thống nhất mua hàng, Hoàng cung cấp các thông tin như đưa số điện thoại, giả làm nhân viên nhà xe, quay video cảnh bốc hàng từ trước rồi báo người mua là đang chuyển hàng, gửi hoa… để người mua tin tưởng, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do Hoàng cung cấp. Sau khi nhận được tiền từ người mua hoa, Hoàng không thực hiện theo thỏa thuận; đồng thời, chấm dứt mọi liên lạc với người mua hoa.

Trước đó, vào tháng 10/2021, Hoàng đã bị xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù đã được pháp luật khoan hồng, tạo điều kiện cho tại ngoại để chữa trị bệnh, Hoàng vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật.

Qua vụ việc này, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến người dân nên thận trọng trong các giao dịch mua bán trên mạng, cân nhắc và tìm hiểu kỹ các thông tin có liên quan đến hàng hóa và người bán.

Bên cạnh đó, Công an TP Đà Lạt thông báo các cá nhân, tổ chức liên quan bị Lê Thị Bích Hoàng sử dụng các tài khoản Facebook ảo lừa đảo chuyển tiền mua hoa qua các tài khoản ngân hàng (số tài khoản MBBank: 17088888888999, số tài khoản Vietcombank: 1031266064, đều do Hoang Van Truong làm chủ quản) liên hệ Công an TP Đà Lạt (qua Đội Cảnh sát kinh tế) để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

CHÍNH THÀNH