Lâm Hà: Truy tố đối tượng chống người thi hành công vụ

(LĐ online) - Sáng 24/11, Công an huyện Lâm Hà cho biết đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp truy tố Trần Phạm Anh Luân (thường gọi "Bi Phẩm”, 41 tuổi, ngụ thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Cảnh sát giao thông khống chế Luân khi đối tượng này chống người thi hành công vụ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, tối ngày 31/8, Luân lái xe ô tô lưu thông trên Quốc lộ 27, đoạn qua địa bàn huyện Lâm Hà. Khi đến trước cổng trụ sở Công an huyện Lâm Hà thì bị tổ Cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng và Đội Cảnh sát giao thông Công an Lâm Hà ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả kiểm tra, Luân có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,476 miligam/1 lít khí thở. Tuy nhiên, khi cán bộ cảnh sát giao thông yêu cầu làm việc thì Luân không hợp tác, không khai tên và không ký nhận vào phiếu đo nồng độ cồn.

Lúc này, một cán bộ cảnh sát giao thông đã điều khiển xe của Luân vào trụ sở Công an huyện Lâm Hà để làm việc. Tại đây, Luân không hợp tác, lấy lý do chỉ vi phạm giao thông, không thể bàn giao tài sản cá nhân cho lực lượng chức năng.

Trong lúc làm việc, đối tượng thường xuyên chửi bới, không chấp hành, tự ý rời khỏi nơi làm việc, mở cửa xe và nổ máy. Mặc dù lực lượng chức năng nhiều lần nhắc nhở nhưng Luân tiếp tục lấy lý do bỏ quên chìa khóa để không giao chìa khóa xe cho lực lượng chức năng.

Lợi dụng lúc cán bộ đang lập biên bản, tại nơi làm việc có đông người vi phạm, người có liên quan và nhiều phương tiện tạm giữ, Luân đã tự ý mở cửa xe ô tô nói trên nổ máy và bỏ chạy khỏi vị trí tạm giữ xe.

Đáng nói, khi ra đến cổng trụ sở Công an huyện, đối tượng đã lao thẳng xe vào một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ rồi tông vào tường rào, vượt qua cổng và điều khiển xe lao nhanh trên Quốc lộ 27 về hướng ngã ba Sơn Hà.

Quá trình bỏ trốn, Luân nhiều lần lạng lách, đánh võng, liên tục quay đầu xe bỏ chạy nhằm ngăn cản lực lượng chức năng truy đuổi; gây mất trật tự trên Quốc lộ 27 và tỉnh lộ 725.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức nhiều phương tiện, lực lượng truy đuổi, ngăn chặn. Khi đến địa bàn xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Luân đã lái xe rẽ vào cổng một nhà dân.

Lúc này, tổ truy đuổi phải dùng xe bán tải chuyên dụng để khóa đuôi. Tuy nhiên, đối tượng vẫn cố ý lùi xe, tông vào vào xe bán tải của Phòng Cảnh sát Giao thông làm cho chiếc xe này hư hỏng.

Khi bị nhiều xe của công an áp sát buộc phải dừng xe, Luân tiếp tục khóa cửa và bỏ chạy khiến lực lượng công an phải khống chế đưa về trụ sở Công an huyện Lâm Hà để làm việc.

Trước đó, Luân đã có nhiều tiền án về các tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật.

CHÍNH PHONG