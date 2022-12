Bảo Lộc: Bắt quả tang nhóm đối tượng mở tiệc ma túy trong quán karaoke

(LĐ online) - Trung và Hùng là 2 đối tượng cộm cán có tiếng trong việc kết giao, lôi kéo các thanh niên tham gia sử dụng ma túy, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn TP Bảo Lộc và các địa phương lân cận. Cả 2 đối tượng đều mang nhiều tiền án về các tội “Cướp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Thời điểm Trung và Hùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke bị công an phát hiện bắt quả tang

Chiều 5/12, Công an TP Bảo Lộc cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Vương Văn Trung (tức Trung Ka Nu, 51 tuổi, ngụ Thôn 1, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) và Phạm Văn Hùng (24 tuổi, ngụ tại Phường 1, TP Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào đêm 3/12, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke New Wave trên đường Lê Thị Hồng Gấm (Phường 1, TP Bảo Lộc). Tại đây, cơ quan công an phát hiện tại 1 phòng hát trong quán karaoke này có 6 người (3 nam và 3 nữ) đang trong tình trạng phê ma túy. Tại hiện trường, công an phát hiện 1 đỉa sứ chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá và các dụng cụ sử dụng chất ma túy. Ngoài ra, công an còn phát hiện 2 túi nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy và 2 viên nén màu hồng.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, số ma túy nói trên do Vương Văn Trung và Phạm Văn Hùng mang đến quán karaoke để mọi người cùng sử dụng. Qua test nhanh của cơ quan chức năng, cả 6 đối tượng có mặt tại phòng hát đều dương tính với chất ma túy.

Theo cơ quan công an, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Trung và Hùng là 2 đối tượng cộm cán thường kết giao, lôi kéo thêm nhiều đối tượng bất hảo tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn TP Bảo Lộc và một số địa phương lân cận. Trong đó, Vương Văn Trung đã mang 2 tiền án về các tội “Cướp tài sản” 4 năm tù và 10 năm tù về tội “Tang trữ trái phép chất ma túy”. Trong khi đó, Phạm Văn Hùng có 1 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vừa ra tù từ đầu tháng 10/2022 và hiện chưa được xóa án tích.

Hiện, cả Trung và Hùng đang bị Công an TP Bảo Lộc tạm giữ hình sự để cũng cố hồ sở xử lý về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG