Bắt giữ đối tượng trôm xe máy từ Đạ Tẻh lên Bảo Lộc cất giấu

(LĐ online) - Sau 3 ngày đột nhập Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh trộm cắp xe máy rồi mang lên cất giấu trong một nghĩa trang trên địa bàn TP Bảo Lộc, Quỳnh đã bị công an bắt giữ cùng tang vật.

Nguyễn Văn Quỳnh bị bắt giữ cùng tang vật

Sáng 25/12, Công an huyện Đạ Tẻh cho biết, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện vừa phối hợp với Công an phường B'Lao (TP Bảo Lộc) bắt giữ Nguyễn Văn Quỳnh (30 tuổi, ngụ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đang tạm trú tại TP Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 21/12, Công an huyện Đạ Tẻh tiếp nhận tin báo từ Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 chiếc xe máy của bệnh nhân đang để tại Trung tâm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đạ Tẻh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh truy xét đối tượng ra vụ trộm cắp. Đến sáng 24/12, sau khi phát hiện chiếc xe máy nói trên trong nghĩa trang phường B'Lao (TP Bảo Lộc), các trinh sát Hình sự Công an huyện Đạ Tẻh đã phối hợp cùng Công an phường B'Lao mật phục để bắt giữ đối tượng. Đến đêm 24/12, khi Nguyễn Văn Quỳnh tới lấy chiếc xe máy trộm cắp đang cất giấu thì bị các trinh sát khống chế bắt giữ.

Hiện tại, Nguyễn Văn Quỳnh đã được áp giải về Công an huyện Đạ Tẻh để điều tra, làm rõ vụ việc.

KHÁNH PHÚC