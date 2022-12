Bắt quả tang đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép hơn 100kg pháo nổ

(LĐ online) - Công an huyện Di Linh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép một số lượng lớn pháo hoa nổ.

Nguyễn Văn Hùng bị bắt quả tang cùng hơn 100 kg pháo hoa nổ

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Di Linh chủ trì phối hợp lực lượng Công an xã Gia Hiệp tổ chức chốt chặn, mật phục, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hùng (27 tuổi, ngụ tại Thôn 5, xã Gia Hiệp) đang có hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa nổ. Thời điểm bị công an bắt giữ, Hùng đang vận chuyển 5 hộp pháo hoa nổ trên xe máy, với tổng trọng lượng 8kg đi giao cho khách. Ngay sau đó, cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng tại Thôn 5, xã Gia Hiệp (huyện Di Linh). Qua khám xét, cơ quan công an phát hiện 3 bao tải đựng gần 100 kg pháo hoa nổ mà đối tượng Hùng đang cất giấu tại nhà riêng.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Văn Hùng khai nhận, số pháo hoa nổ nói trên được đối tượng mua qua mang fecebook rồi đem về chia nhỏ bán kiếm lời.

Hiện, Nguyễn Văn Hùng đang bị Công an huyện Di Linh tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG