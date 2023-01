Bắt nóng đối tượng cướp giật dây chuyền vàng của cụ bà 93 tuổi

(LĐ online) - Ngày 8/1, Công an huyện Đạ Tẻh cho biết vừa bắt nóng Bùi Văn Ngọc, nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng của cụ bà 93 tuổi ngụ xã Đạ Kho vào chiều 7/1.

Đối tượng Bùi Văn Ngọc, nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng của cụ bà 93 tuổi ngụ xã Đạ Kho

Theo Công an huyện Đạ Tẻh, khoảng 14 giờ ngày 7/1 cụ bà Nguyễn Thị Đ. (93 tuổi, ngụ Thôn 4, xã Đạ Kho) đang ngủ 1 mình thì bị 1 thanh niên lạ mặt đi xe máy vào nhà giật sợi dây chuyền (khoảng 2 chỉ vàng) đang đeo trên cổ. Ngay sau đó, đối tượng lên xe tẩu thoát về hướng huyện Đạ Huoai.

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, xác định tính chất nghiêm trọng, mạnh động của đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Đạ Tẻh đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Đạ Kho truy xét, xác minh sự việc.

Tới khoảng 4 giờ 30 sáng 8/1, với quyết tâm bắt bằng được đối tượng cướp giật, chỉ sau 10 giờ đồng hồ, lực lượng Công an huyện Đạ Tẻh đã xác định được nghi phạm đang lẩn trốn tại một ngôi nhà ở xã Núi Tượng, huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai). Công an huyện Đạ Tẻh đã phối hợp với công an địa phương yêu cầu mở cửa kiểm tra nhưng đối tượng cố thủ.

Sau nhiều lần vận động không thành công, bằng các công tác nghiệm vụ, lực lượng công an đã tiếp cận, phá cửa vào khống chế được đối tượng Bùi Văn Ngọc. Qua đấu tranh, đối tượng này khai nhận hành vi cướp giật nêu trên. Ngay sau khi cướp giật được dây chuyền vàng, Ngọc chạy về huyện Tân Phú bán được 9,2 triệu đồng. Số tiền này đối tượng để trả nợ và chơi game. Tới thời điểm bị, bắt trong người đối tượng này chỉ còn hơn 500.000 đồng.

Hiện, đối tượng Ngọc đang bị Công an huyện Đạ Tẻh tạm giữ hình sự, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

THÂN THU HIỀN