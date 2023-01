Đạ Huoai: Điều tra, làm rõ vụ chặt phá hơn 40 cây sầu riêng

(LĐ online) - Cơ quan chức năng huyện Đạ Huoai đang tập trung điều tra, làm rõ vụ việc 2 hộ dân trên địa bàn xã Đạ P’Loa bị kẻ gian chặt phá hơn 40 cây sầu riêng. Trong đó, có nhiều cây đã cho thu hoạch từ 6 – 11 năm tuổi.

Sầu riêng đang cho thu hoạch của 2 hộ ông Tuấn và ông Miên bị kẻ gian chặt phát đẻo sát gốc

Chiều 5/1, 2 hộ dân tại xã Đạ P’Loa (huyện Đạ Huoai) phản ánh đến Báo Lâm Đồng về việc vườn sầu riêng của họ bị kẻ gian chặt phá gây thiệt hại nghiêm trọng. Hai hộ dân có vườn sầu riêng bị chặt phá là ông Nguyễn Minh Tuấn và Đinh Văn Miên cùng ngụ tại Thôn 1 (xã Đạ P’Loa). Vụ việc trên được 2 hộ dân phát hiện từ sáng 2/1.

Sau khi phát hiện vườn sầu riêng bị kẻ gian chặt phá, 2 hộ dân đã nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương và cơ quan công an. Tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Đạ Huoai và Công an xã Đạ P’Loa đã nhanh chóng có mặt ghi nhận vụ việc và khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Sầu riêng từ 1 – 2 năm tuổi bị kẻ gian đốn ngang thân

Qua kiểm đếm của cơ quan chức năng, có tổng công 41 cây sầu riêng của 2 hộ dân bị chặt phá. Theo đó, những cây sầu riêng đang cho thu hoạch bị kẻ gian đẽo sát gốc và những cây trồng từ 1 – 2 năm bị chặt ngang thân. Trong đó, gia đình ông Tuấn bị chặt phá, đẽo gốc 25 cây sầu riêng, với 2 cây cho thu hoạch năm thứ 6, 1 cây cho thu hoạch năm thứ 8; số còn lại là sâu riêng trồng năm thứ 2. Gia đình anh Miên bị chặt phá 26 cây, trong đó có 15 cây sầu riêng từ 4 – 11 năm tuổi, số còn lại trồng hơn 1 năm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tập trung điều tra, làm rõ.

HẢI ĐƯỜNG