Cho trẻ học bơi ngay từ trong nhà trường

Học bơi ngay từ nhỏ và ngay trong nhà trường vẫn là một phương cách hữu hiệu để phòng tránh đuối nước cho trẻ em hiện nay.

Học viên đến tập bơi tại một hồ bơi tư nhân ở thị trấn Đạ Tẻh. Ảnh: Viết Trọng

Những chuyển biến

Với 73 hồ chứa nước lớn, 92 đập dâng và rất nhiều hồ chứa nước vừa và nhỏ trong vườn của các gia đình canh tác nông nghiệp tại cộng đồng dân cư, cộng với hệ thống sông suối chằng chịt khắp nơi trong tỉnh nên tai nạn đuối nước lâu nay vẫn thường xuyên xảy ra trên địa bàn Lâm Đồng, không chỉ ở trẻ em mà cả người lớn.

Thống kê của Lâm Đồng cho biết, trong năm 2019, có 22 vụ đuối nước ở trẻ em xảy ra trong toàn tỉnh, chủ yếu là sơ suất trong mùa mưa lũ hoặc trong dịp hè, khi các em đi tắm sông tắm suối. Những cái chết thương tâm của các em để lại nỗi đau và sự mất mát lớn cho gia đình và người thân.

Điều đáng nói, đến nay tỷ lệ học sinh biết bơi tại Lâm Đồng vẫn còn rất thấp mặc dù tỉnh đã thực hiện cuộc vận động học bơi trong nhiều năm nay. Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, trong tổng số trên 205 nghìn học sinh trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở toàn tỉnh hiện nay, tỷ lệ biết bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước chỉ chiếm khoảng 14,5%.

Tuy nhiên, điều đáng mừng rằng đã có những chuyển biến nhất định trong việc vận động học bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em của tỉnh những năm gần đây. Định kỳ hằng năm ngành chức năng từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã tổ chức ra quân phát động toàn dân rèn luyện môn bơi trong cộng đồng dân cư; tổ chức các lớp tập huấn bơi cho HLV trong tỉnh.

Như trong năm 2019 vừa qua, ngành chức năng tỉnh đã tổ chức 2 lớp tập huấn bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em tại Bảo Lộc và Đức Trọng với trên 200 học viên là công chức, viên chức, HLV, cộng tác viên, hướng dẫn viên làm công tác TDTT tại cơ sở cùng giáo viên giáo dục thể chất của các trường học, cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; cán bộ Đoàn các huyện thành tham gia.

Ngành chức năng tỉnh cũng phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội và Tỉnh Đoàn cử 7 cán bộ tham gia các lớp tập huấn bơi, phòng chống đuối nước trẻ em do Tổng cục TDTT tổ chức.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cũng phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng tổ chức giải bơi thiếu niên và nhi đồng toàn tỉnh sau nhiều năm gián đoạn với hơn 100 VĐV tham dự trong năm 2019. Ở cấp huyện thành, Bảo Lộc đã tổ chức một giải bơi tương tự với đông đảo VĐV thành phố tranh tài.

Cùng với sự nỗ lực của ngành chức năng, nhiều cá nhân, tổ chức trong tỉnh cũng bỏ tiền túi xây dựng các hồ bơi theo hình thức xã hội hóa trong những năm gần đây. Tính tổng cộng trong tỉnh đến nay đã có 52 hồ bơi, bể bơi đang hoạt động, hầu hết đều có HLV, hướng dẫn viên, nhân viên cứu hộ cũng như đảm bảo các điều kiện về vệ sinh và an toàn theo quy định.

Chính nhờ số hồ bơi hiện diện này, ngày càng nhiều hơn các trường học chủ động ký kết hợp đồng học bơi với cơ sở và đưa học sinh của mình đến học bơi. Tính tổng cộng trong năm 2019 đã có 73 lớp học bơi như thế được tổ chức với trên 2 nghìn học sinh các lứa tuổi tham gia.

Để 40% học sinh biết bơi

Theo ngành chức năng Lâm Đồng, 11/12 huyện, thành trong tỉnh đã được phân bổ quỹ đất cho hoạt động TDTT trong đó có đất cho việc xây bể bơi, nhưng đến nay vẫn gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí xây bể bơi, cách thức quản lý hồ bơi, chi phí vận hành, các điều kiện đảm bảo an toàn... Chính vì vậy, trước mắt các bể bơi tư nhân “xã hội hóa” ở các địa phương vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc dạy bơi cho trẻ em.

Mục tiêu mà Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa ra trong năm 2020 này khá tham vọng: nâng con số trẻ em trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở biết bơi từ 14,5% như hiện nay lên 40%!

Để đạt được con số này quả thật không dễ. Tỉnh đã yêu cầu tất cả 12 huyện, thành trong tỉnh đều phải triển khai chương trình bơi an toàn cho trẻ trong năm nay; đảm bảo tất cả các cơ sở thể thao tổ chức hoạt động môn bơi đều phải có HLV, hướng dẫn viên, nhân viên cứu hộ và đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, an toàn theo quy định của pháp luật, trong đó tất cả các nhân viên cứu hộ phải tham gia tập huấn cứu đuối do các cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và có các trang thiết bị cứu hộ theo quy định.

Bên cạnh việc tổ chức các lớp tập huấn về bơi an toàn cho trẻ, trong năm nay tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông trong cộng đồng; phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em đến học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh học sinh; vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát con, em mình, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão và các đợt thiên tai. Ngành chức năng cũng cho biết sẽ cung cấp tài liệu chuyên môn về các kỹ thuật bơi cơ bản, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em cho các địa phương, các trường học.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết cũng sẽ tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng cùng các ngành có liên quan triển khai thí điểm phổ cập bơi cho trẻ em, xây dựng và nhân rộng mô hình trẻ em toàn xã biết bơi, học sinh toàn trường biết bơi. Bên cạnh giải bơi cho các lứa tuổi cấp tỉnh, tỉnh cũng đang tính đến việc tổ chức một giải bơi cứu đuối cho đội ngũ công chức, viên chức, HLV, cộng tác viên, hướng dẫn viên trong tỉnh.

Bên cạnh vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng thêm bể bơi, hồ bơi tại các xã, phường, thị trấn, trường học để tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được học bơi và tập luyện bơi, ngành chức năng tỉnh cũng sẽ tiếp tục vận động các đơn vị này có chế độ miễn giảm tiền thuê bể bơi, tiền học phí cho trẻ em, học sinh phổ thông và tạo điều kiện thuận lợi cho các trường học thực hiện chương trình dạy bơi cho học sinh.

