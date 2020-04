Nâng sức khỏe trong mùa dịch bệnh

Nhiều người trong tỉnh đã chọn cho mình cách tập TDTT phù hợp để nâng cao sức khỏe phòng chống bệnh tật trong mùa dịch bệnh viêm phổi cấp COVID-19 đang hoành hành.

Đi bộ ngoài trời cũng là một cách tập luyện TDTT trong mùa dịch bệnh COVID-19 nhưng phải giữ khoảng cách

Mỗi người một cách tập

“Nhớ lắm nhưng phải đóng cửa thôi”- ông Nguyễn Văn Hải, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Bóng bàn Nguyễn Công Trứ trên đường Nguyễn Công Trứ - Đà Lạt cười vui với tôi qua điện thoại.

Là một CLB xã hội hóa nổi tiếng ở Đà Lạt, ông Hải đã tự bỏ tiền túi ra thành lập ngay trên đất nhà mình từ tình yêu thể thao, yêu bóng bàn. Nằm trong một khu dân cư đông đúc có trên 70 hội viên tham gia với 5 bàn bóng, đây là một CLB hoạt động trong tinh thần bất vụ lợi, mỗi thành viên đến đây chỉ đóng tiền sinh hoạt phí không bao nhiêu rồi có thể chơi bóng cả ngày cũng được. Trung bình mỗi ngày có đến vài mươi người đến đây chơi bóng bàn, từ sinh viên, học sinh, người lớn tuổi, trẻ em đều có đủ.

Không nhớ sao được khi trong suốt nhiều năm nay, ngày nào CLB của ông cũng mở cửa, từ sáng đến tối, luôn rộn rã tiếng nói cười của mọi người, tiếng bóng chạm vào vợt vang lên vui tai. Nhưng trong hơn nửa tháng nay CLB của ông đã phải đóng cửa. “Phải chấp hành qui định chống dịch của địa phương chứ, đâu được tụ tập đông người. Nhiều người bảo tôi mở cửa để có chỗ tập luyện nhưng tôi từ chối ngay” - ông nói.

Đóng cửa CLB, không có người đến chơi nhưng ông vẫn nhớ bóng bàn vì ngày nào ông cũng chơi vài tiếng đồng hồ. Thế là gần nửa tháng nay ông cầm vợt ra tự tập một mình trong nhà, chỉ đánh vợt không, chừng 15 phút cho mồ hôi ra. “Thay vì đi bộ phải ra ngoài, đông người thì tôi chọn ở nhà, tự tập một mình để nâng cao sức khỏe, giữ vững tinh thần” - ông Hải tươi cười.

Còn với bà Nguyễn Thị Hường, 65 tuổi, người Phường 2, Đà Lạt những ngày này cũng phải ở nhà vì CLB Yoga của bà đóng cửa gần nửa tháng nay.

Là một giáo viên hưu trí, bà tìm đến Yoga trong vòng hơn 4 năm nay từ sự giới thiệu của một người bạn. “Lúc đó tôi bị nhiều thứ bệnh lắm, khớp nè, rồi rối loạn tiền đình, lâu lâu rất khổ phải đi nằm bệnh viện, nhưng khi đi tập Yoga chừng hơn 1 năm thì mọi thứ đều rất ổn, từ đó đến nay rất ít đi bác sỹ ” - bà Hường nói.

Chính vì lợi ích như vậy nên bà Hường cho biết, mưa nắng gì cũng đi tập. Cứ sáng sáng bà đến CLB, giờ tập kéo dài 1 tiếng, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30. CLB tập trong một hội trường khu phố nhỏ với chừng hơn 10 thành viên, mọi người đều biết nhau, cùng tập chung với nhau đã lâu, nay đóng cửa nên mọi người ở nhà tự tập.

Việc không đến lớp ban đầu thì cũng có chút trở ngại vì bà Hường đã quen tập chung với mọi người theo hướng dẫn của huấn luyện viên, nhưng rồi mọi việc đã đâu vào đó. “Cứ đúng giờ tập buổi sáng mỗi ngày tôi lại gác lại mọi thứ để tập Yoga như trên lớp, đúng một tiếng đồng hồ. Lúc đầu thì do ở nhà nhiều việc, khi tập cứ nhớ việc này việc kia lại nghỉ tập để làm, nay thì cương quyết, cứ gác lại điện thoại, chỗ nào quên động tác thì bỏ qua làm động tác khác. Các cháu ở nhà cũng biết đó là giờ tập của mẹ nên không làm phiền. Sáng thì tập Yoga còn chiều các cháu trong nhà khuyên mẹ mang khẩu trang đi lòng vòng công viên chỗ vắng để nâng cao sức khỏe” - bà Hường cho biết.

Một người khác rất thường xuyên tập luyện TDTT mà chúng tôi nói chuyện trong dịp này, tất nhiên là qua điện thoại, chính là ông Lê Minh Tánh, 66 tuổi, Chủ nhiệm CLB Xe đạp Đức Trọng, sinh sống tại thị trấn Liên Nghĩa - Đức Trọng.

Là một trong 2 CLB xe đạp nghiệp dư rất mạnh của Đức Trọng lâu nay với khoảng 40 thành viên, hầu hết là trung niên trở lên, cùng sinh sống tại Liên Nghĩa, làm đủ ngành nghề nhưng chung nhau niềm đam mê xe đạp. Theo ông Tánh, dù dịch bệnh thì mọi người trong CLB cũng không từ bỏ các hoạt động đạp xe đã thành nếp lâu nay, “Chỉ là điều chỉnh sao cho phù hợp trong mùa COVID-19” - ông Tánh cho biết.

Những điều chỉnh đó là gì? Theo ông Tánh đó là việc anh em vẫn tập hợp cùng nhau mỗi buổi sáng hay buổi chiều để đạp xe nhưng bây giờ phải mang khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn trên 2 mét. “Thì cũng lộ trình đó, cứ sáng anh em trong CLB hẹn nhau, từ 5 giờ đến 6 giờ 30; chiều từ 4 giờ 30 đến 6 giờ, đạp xe theo các con lộ thường đi, anh em giữ khoảng cách, đạp xong ai về nhà nấy chứ không tụ họp cà phê như trước nữa, có gì cứ liên lạc qua điện thoại thì chắc ăn”- ông Tánh cười.

Xe đạp, theo ông Tánh, không chỉ nâng cao sức khỏe, chống lại bệnh tật mà còn là dịp để mọi người giao lưu với nhau, cùng nhau chinh phục những thử thách cho bản thân. Dịch bệnh có tác động đến việc gặp gỡ thì CLB thay đổi cách. Riêng ông, dù bận vẫn tranh thủ đạp xe hằng ngày, ít nhất là 3 bận trong tuần “Lớn tuổi rồi không nên thụ động quá. Tập luyện hợp lý giúp mình có sức khỏe, nâng cao tinh thần phòng, chống dịch bệnh” - ông Tánh nói.

Chọn một môn phù hợp

Theo bác sỹ Nguyễn Quốc Minh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng, biện pháp cách ly toàn xã hội đang áp dụng hiện nay rất quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tạo sự an toàn, an tâm và an sinh trong xã hội.

Việc cách ly hiện nay đã áp dụng đến tận gia đình nên ông đề nghị mọi người chú ý, nhớ giữ khoảng cách 2 m khi ra ngoài, mang khẩu trang vải trong cộng đồng và khẩu trang y tế khi đến bệnh viện hoặc những nơi có nguy cơ cao; thực hiện rửa tay càng nhiều càng tốt, từ 1- 2 tiếng đồng hồ một lần bằng xà bông thông thường, trong những trường hợp có nguy cơ nên rửa tay cẩn thận bằng hóa chất y tế. Tại nhà tăng cường dọn dẹp lau chùi, giữ vệ sinh, giữ nhà cửa thông thoáng, thường xuyên lau các tay nắm, tay vịn cầu thang, không ra khỏi nhà khi không cần thiết.

Đặc biệt, ông Minh lưu ý với những người lớn tuổi và trẻ em, 2 nhóm rất dễ bị ảnh hưởng dịch bệnh nên chú ý ở nhà, ăn uống hợp lý, tăng cường dinh dưỡng, vệ sinh thân thể và giữ ấm cơ thể, tăng cường tập luyện TDTT tại nhà để nâng cao sức đề kháng.

Theo ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, trong thời gian này, theo sự chỉ đạo chung, hầu hết các hoạt động TDTT, các giải thể thao đông người đều tạm hoãn, lùi lại thời gian.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý mọi người có thể chọn và duy trì một phương cách tập luyện phù hợp trong nhà của mình để nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh như tập Aerobic, Yoga…, nếu có khả năng có thể trang bị các máy đi bộ, xe đạp trong nhà. Người tập cũng có thể tham gia các hoạt động ngoài trời như đi bộ, chạy bộ, đi xe đạp… trong khu vực mình ở nhưng nên tuân thủ khuyến cáo của ngành chức năng, mang khẩu trang, tránh chỗ đông người và luôn giữ khoảng cách an toàn.

GIA KHÁNH