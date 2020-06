Cần nguồn tài trợ cho U11 Lộc An tham gia Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc

(LĐ online) - Đây là năm thứ 3 liên tiếp, U11 Lộc An (huyện Bảo Lâm) là đội bóng duy nhất của tỉnh Lâm Đồng tham gia Giải bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc năm 2020 do Báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng tổ chức tranh Cúp Kun Siêu Phàm. Hai năm trước (2018 và 2019), U11 Lộc An đều lọt vào vòng chung kết của giải đấu này.

U11 Lộc An là đội bóng duy nhất của Lâm Đồng tham gia Giải Nhi đồng toàn quốc 2020, nhưng đang thiếu kinh phí tham gia giải đấu

Giải năm nay có 83 đội bóng trên toàn quốc tham gia thi đấu vòng loại ở 2 nội dung dành cho 2 lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng. Ở lứa tuổi nhi đồng, có 46 đội bóng tham gia và được chia làm 4 khu vực, mỗi khu vực chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm chọn ra 2 đội nhất của mỗi bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất vào tranh tài tại vòng chung kết. Theo đó, Đội U11 Lộc An được xếp ở khu vực 3, cùng với 8 đội bóng khác, gồm: Dream Fooball Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Bình Dương, Đồng Nai và Hải An Tây Ninh.

Lịch thi đấu vòng bảng khu vực 3 được tổ chức tại tỉnh Ninh Thuận từ ngày 18 đến 26/7/2020.

Còn khoảng 15 ngày nữa là vòng loại bắt đầu. Thế nhưng, đến hiện tại, Đội U11 Lộc An vẫn chưa tìm được nguồn tài trợ với nguồn kinh phí dự kiến để tham gia vòng loại khoảng 90 triệu đồng. Anh Vũ Quốc Huy - Bí thư Đoàn xã, Trưởng đoàn Đội U11 Lộc An, bày tỏ: “Hiện tại, đội bóng đang thiếu nguồn kinh phí để đưa các cầu thủ đi thi đấu. Vì vậy, đội bóng rất cần sự quan tâm, đồng hành của cơ quan chức năng và các nhà hảo tâm, công ty, doanh nghiệp cùng chung tay để các em được thỏa niềm đam mê chơi bóng”.

Mọi sự ủng hộ xin lên hệ số điện thoại: 0911.663.320 hoặc 0353.321.797 (gặp anh Vũ Quốc Huy).

KHÁNH PHÚC