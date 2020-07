Cô gái đam mê thể hình

Cô gái nào cũng mong muốn bản thân có một thân hình đẹp, vóc dáng thon thả, quyến rũ, nhưng với Bùi Thị Lệ Huyền, 25 tuổi, lại dành niềm đam mê đặc biệt để tập luyện cho cơ bắp không chỉ đẹp mà còn rắn chắc, khỏe mạnh.

Sở hữu gương mặt xinh xắn, nữ tính, Lệ Huyền gây ấn tượng với thân hình đẹp, rắn chắc

Sở hữu gương mặt xinh xắn, nữ tính nhưng Bùi Thị Lệ Huyền lại gây ấn tượng với thân hình chắc khỏe, cơ bắp đẹp, rắn chắc.

Huyền kể, có được thân hình hiện tại là điều mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới. Cách đây 5 năm, cô nặng đến 61 kg, nhưng cơ thể ốm yếu, hay bệnh vặt. Ban đầu, Huyền tìm đến gym chỉ với mong muốn có được thân hình đẹp, hơn hết là để cải thiện sức khỏe. Nhưng càng tập Huyền lại càng mê thể hình, cô bị cuốn hút bởi vẻ đẹp hình thể của các vận động viên thể hình chuyên nghiệp. Vì thế mà sau đó Huyền quyết định chuyển hướng bỏ các bài tập nhẹ sang các bài tập nặng để có được cơ bắp to, khỏe như mong muốn.

“Thời gian đầu chuyển sang luyện tập thể hình chuyên nghiệp, có khi tập xong hôm sau chân tay rã rời, không nhấc lên nổi, nhiều lúc còn bị chấn thương. Nhưng sau dần thì cơ thể cũng quen, mình chỉ mệt lúc tập, khi nghỉ thì không còn mệt nhiều như trước nữa”, Huyền chia sẻ.

Đối với Huyền, khi theo đuổi thể hình, cô không sợ lời bàn tán, chê khen của mọi người, vì đó là đam mê của bản thân. Nhưng rào cản tâm lý khiến Huyền bận lòng nhất chính là bố mẹ. Mong muốn trở thành vận động viên thể hình của Huyền từng bị gia đình phản ứng dữ dội, vì bố mẹ cô lo sợ con gái sẽ khó lấy được chồng với “cơ bắp cuồn cuộn” như thế. “May mắn là khi bố mẹ thấy mình quyết tâm tập luyện, sức khỏe cũng tốt lên rõ rệt, không còn ốm đau nhiều như trước, nên dần dà bố mẹ cũng chấp thuận đam mê của con gái”, Huyền cười tươi.

Sau hơn 2 năm kiên trì, nỗ lực tập luyện, Lệ Huyền nay đã có một thân hình đẹp, cân nặng 49 kg, không mỡ thừa, cơ to chắc khỏe. Với vóc dáng đẹp, Huyền mang về cho mình không ít Huy chương Vàng, Huy chương Bạc trong các giải thi đấu Thể dục thể hình, Fitness của tỉnh. Huyền cũng từng đứng trong top 5 ở Giải vô địch thể dục thể hình, fitness toàn quốc năm 2019. Vừa qua, cô cũng vinh dự nhận về 2 huy chương Vàng trong Giải Thể dục thể hình và nữ Fitness các câu lạc bộ năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Huyền tự nhận những kết quả đạt được vẫn chưa là gì so với các vận động viên thể hình khác, nên cô vẫn luôn dặn mình nỗ lực phấn đấu hơn nữa.

Để có được những kết quả như hiện tại, Lệ Huyền đã phải bỏ ra nhiều năm kiên trì khổ luyện, có cả mồ hôi và nước mắt. Huyền tâm sự, “Gian khổ nhất vẫn là thời điểm tập luyện trước mỗi giải đấu, cô thường dành từ 3 - 4 tháng để “siết cơ” với lịch tập luyện dày đặc cùng chế độ ăn uống nghiêm ngặt.

Thời gian này, Huyền thường tập luyện với cường độ cao, mỗi ngày tập từ 5 - 6 tiếng. Chế độ ăn uống cũng trở nên khắt khe hơn, bữa ăn mỗi ngày được chia thành 6 bữa nhỏ, với khoảng 20 đến 30 lòng trắng trứng, ức gà, thịt bò, các loại rau củ và trái cây để bổ sung đạm, chất xơ, protein cho cơ thể. Huyền chỉ uống nước lọc, kiêng thức ăn ngọt, dầu mỡ, hạn chế tinh bột. Đặc biệt là kiêng gia vị đường, muối hoàn toàn vì muối khiến cơ thể chứa nước, không thể lên cơ.

Bùi Thị Lệ Huyền trong Giải Thể dục thể hình và nữ Fitness của các CLB năm 2020 do tỉnh tổ chức

Do phải kiêng muối trong thời gian khá dài và tập luyện cường độ cao nên thời điểm này thường các vận động viên sẽ rất mệt trong quá trình tập luyện. Đây cũng chính là thời gian thử thách sức bền, sự kiên trì của mỗi vận động viên thể hình. “Có thời điểm, vì quá kiệt sức, đau vì chấn thương mà mình nản chí, nhờ có thầy huấn luyện luôn bên cạnh động viên, khuyến khích mà mình vực dậy được tinh thần, tiếp tục tập luyện thực hiện đam mê, phải cảm ơn thầy rất nhiều mới có mình ngày hôm nay”, Huyền tâm sự.

Là vận động viên thể hình, đối với nam đã khó khăn, thì đối với nữ muốn theo thể hình thì lại càng khó khăn hơn gấp bội, phải khổ luyện, kiên trì hơn rất nhiều. Bởi cơ địa nữ cơ bắp khó lên hơn nam, hơn nữa là phải vượt qua rào cản áp lực từ xã hội. Vì vậy mà theo Huyền, là nữ muốn theo đuổi đam mê thể hình thì cần phải thực sự đam mê, yêu thích thì mới có thể gắn bó được.

Huyền chia sẻ, thực tế, rất ít học viên nữ muốn tập theo hướng thể hình thi đấu vì sợ lên cơ bắp thô, đa phần học viên lựa chọn tập theo hướng fitness (cơ thể đẹp cân đối). “Nhiều học viên ngại vì sợ thân hình cơ bắp sẽ khó lấy chồng, riêng mình thì mình không sợ chuyện khó có chồng, vì bản thân thực sự mê cơ bắp. Bản thân mình còn tự đặt ra mục tiêu trong vòng 5 năm nữa có thể phát triển từ 21 kg cơ lên 40 kg cơ. Hi vọng, trong thời gian đó bản thân có thể đạt được mục tiêu đặt ra”, Huyền cười.

Cô gái trẻ này vẫn luôn mơ ước được đặt chân đến những sàn thi đấu thể hình tầm cỡ lớn, vì vậy, bản thân Huyền luôn nỗ lực, kiên trì tập luyện, phát triển hình thể để có thể tự tin tham gia vào các giải đấu tầm quốc gia, quốc tế.

NHẬT QUỲNH