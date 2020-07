(LĐ online) - Sáng 6/7, tại thành phố Đà Lạt, Bộ Công an đã tổ chức khai mạc môn chạy vũ trang - việt dã và vòng chung kết môn bóng đá nam 7 người thuộc Đại hội khỏe “Vì an ninh tổ quốc” lần thứ VIII. Dự lễ có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại lễ khai mạc

Về phía tỉnh Lâm Đồng có đồng chí K’Mak - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Vinh Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và đại diện công an các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Lâm Đồng tham dự Đại hội

Về tham dự các nội dung thi đấu tại Lâm Đồng lần này có gần 1.500 cán bộ, chiến sỹ là trưởng đoàn, huấn luyện viên và cán bộ phục vụ của 88 đoàn thuộc các cục, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương trong cả nước. Trong đó, có 19 đội tuyển bóng đá nam đã vượt qua vòng đấu loại và 382 vận động viên dự thi môn chạy vũ trang nam và việt dã nữ.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Lâm Đồng tặng cờ lưu niệm cho các đội thi

Tại Đại hội khỏe “Vì an ninh tổ quốc” lần này, bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để tổ chức các môn thi đấu theo đúng nội dung, chương trình, đảm bảo khách quan, trung thực, Ban tổ chức và các đoàn vận động viên cũng nghiêm túc thực hiện các quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công an và tỉnh Lâm Đồng về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng Lê Vinh Quy tặng cờ lưu niệm cho các đội

Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII được tổ chức từ tháng 8/2019 đến tháng 8/2020 với 13 môn thi đấu; trong đó, có 7 môn thể thao phong trào và 6 môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ. Các môn thể thao phong trào gồm: Bóng đá nam 7 người, bóng chuyền nam, cầu lông, quần vợt, bóng bàn, cờ tướng và taekwondo. Các môn thể thao ứng dụng gồm: Chiến sỹ công an khỏe, chạy vũ trang - việt dã, bơi ứng dụng, bắn súng theo luật thể thao, võ thuật thể thao ứng dụng, thể thao nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận thi đấu môn bóng đá nam 7 người

Đến nay, Đại hội đã tổ chức được 6 môn thi đấu, tiếp tục hoàn thành môn bóng đá nam 7 người và chạy vũ trang nam - việt dã nữ.

Đây không chỉ là dịp để toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an Nhân dân quan tâm hơn nữa về rèn luyện thể lực, có sức khỏe mới đảm bảo được công việc và có sức khỏe mới hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống mà còn là động lực để các cán bộ chiến sĩ tập trung luyện tập các môn thi đấu, phát triển phong trào thể dục thể thao trong ngành công an.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN