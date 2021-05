Bước phát triển của thể dục, thể thao Lâm Đồng

Hưởng ứng Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm qua phong trào luyện tập thể dục, thể thao (TDTT) trong quần chúng nhân dân và cán bộ, viên chức, người lao động trên địa bàn toàn tỉnh có bước phát triển với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng từ tỉnh đến cơ sở, tạo nên sức lan tỏa rộng khắp. Qua đó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thường xuyên tổ chức những giải đấu thể thao để nâng cao sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2011 - 2020 được phát động là tiền đề để phát triển phong trào TDTT quần chúng trong Nhân dân, góp phần đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Đến nay, trên địa bàn tỉnh số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 35,2% (tăng 14% so với năm 2011), số gia đình thể thao đạt 28,3% (tăng 15,8% so với năm 2011). Nhiều loại hình thể thao được phát triển như: câu lạc bộ (CLB), liên đoàn, hội, chi hội TDTT từ tỉnh đến cơ sở; toàn tỉnh có 12 liên đoàn, 4 hội thể thao cấp tỉnh, 45 hội, chi hội thể thao và 1.215 câu lạc bộ (CLB) TDTT cơ sở (tăng 631 CLB so với năm 2011).

CVĐ được triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể và người dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của TDTT đối với việc rèn luyện thân thể, đảm bảo sức khỏe, từ đó đã có nhiều giải pháp thiết thực chỉ đạo công tác phát triển TDTT ở địa phương.

Hàng năm, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi lội và phòng, chống đuối nước trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức lễ phát động đồng loạt (cấp huyện, cấp xã) thu hút trên 50.000 học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia hưởng ứng. Từ năm 2017 đến nay đã tổ chức 8 lớp tập huấn bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em thu hút khoảng 1.000 học viên là cán bộ, viên chức, huấn luyện viên, giáo viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên làm công tác TDTT ở cơ sở và các ngành, đoàn thể liên quan.

Mỗi năm, toàn tỉnh tổ chức hơn 1.000 giải từ cấp tỉnh đến cơ sở với 25 môn thể thao, thu hút trên 100.000 vận động viên (VĐV) tham dự, cho hầu hết các đối tượng trong xã hội, trong đó có các giải dành riêng cho đối tượng VĐV là thanh thiếu niên, nhi đồng, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS), người cao tuổi, người khuyết tật…; đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu TDTT của mọi tầng lớp nhân dân. Hàng năm, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao các DTTS tỉnh với nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Việc triển khai dạy võ cổ truyền trong các trường phổ thông đang dần ổn định và đi vào nề nếp; các giải võ cổ truyền thường xuyên được tổ chức ở cấp tỉnh và cấp huyện; vận động viên võ cổ truyền tỉnh Lâm Đồng thường xuyên đoạt giải cao tại các giải quốc gia và quốc tế.

Nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác TDTT từ tỉnh đến cơ sở, từ năm 2010 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hơn 40 lớp tập huấn với các nội dung: bồi dưỡng nghiệp vụ TDTT; bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em; triển khai dạy võ cổ truyền trong các trường phổ thông; phòng, chống “doping” trong thể thao; bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian… thu hút hơn 5.000 học viên tham gia, trong đó có 12 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cộng tác viên TDTT cấp xã, cấp thôn. Thông qua các lớp tập huấn, học viên được trang bị các kiến thức cơ bản về Luật thi đấu, phương pháp trọng tài, phương pháp tổ chức các giải thi đấu thể thao, phương pháp huấn luyện và thi đấu...

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng phòng Quản lý Thể dục và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Lâm Đồng cho biết: TDTT Lâm Đồng trong những năm gần đây đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, từng bước đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu TDTT, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh. TDTT quần chúng được duy trì và phát triển, tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên và gia đình thể thao tăng lên rõ rệt, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc người dân trong tỉnh. Thể thao thành tích cao thường xuyên được quan tâm, đẩy mạnh quá trình chuyên nghiệp hóa; nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện và đã đạt được nhiều kết quả tốt, số huy chương năm sau luôn cao hơn năm trước, từng bước khẳng định vị thế trên toàn quốc. Công tác xã hội hóa TDTT được đẩy mạnh; nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư triển khai các dự án trong lĩnh vực TDTT.

Theo Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng, thời gian tới sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò phát triển sự nghiệp TDTT góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần. Gắn CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030; Chiến lược phát triển bóng đá tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030.

ĐỨC TÚ