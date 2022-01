Những lớp Yoga trực tuyến trong đại dịch

Trước nhu cầu nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh của học viên, nhiều phòng tập Yoga trong tỉnh đã tổ chức các lớp học trực tuyến “Online” trong đại dịch. Dù gần đây, các phòng tập đã từng bước mở lớp trở lại nhưng số học viên đến lớp còn ít do lo ngại dịch bệnh nên nhiều nơi vẫn duy trì các lớp qua mạng.

Lớp Yoga trực tuyến do HLV Phương Hoàng hướng dẫn tại CLB Yoga Đà Lạt.

Một trong những phòng tập Yoga đi đầu trong việc mở lớp dạy trực tuyến trong tỉnh Lâm Đồng, đó là phòng tập “Yoga Đạ Tẻh” nằm tại thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh.

Điểm thuận lợi ở đây, huấn luyện viên (HLV) Hoàng Thị Thu Hà, người phụ trách phòng tập tại đây đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm, có thể sử dụng công nghệ một cách thành thạo để dạy học. Là một trong những người gầy dựng phong trào Yoga tại huyện Đạ Tẻh từ những ngày đầu, phòng tập của HLV Thu Hà được đầu tư rộng rãi trên 200 m2, nằm trong một vị trí thuận lợi tại thị trấn nên thu hút rất đông học viên đến tập luyện hằng ngày, chủ yếu là phụ nữ. Trung bình mỗi ngày, nơi đây có từ 50-60 người tập luyện.

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại thị trấn Đạ Tẻh trong giữa năm 2021 vừa qua, phòng tập phải tạm thời ngừng hoạt động. Tuy nhiên, theo yêu cầu nâng cao sức khỏe tại nhà, phòng, chống dịch bệnh của học viên, HLV Thu Hà đã mua bản quyền một phần mềm trực tuyến để mở lớp qua mạng. Thông qua máy tính hay màn hình truyền hình hoặc qua điện thoại thông minh, học viên có thể kết nối với HLV để tập theo giờ đã đăng ký hằng ngày.

Một phòng tập khác cũng tổ chức chiêu sinh các lớp tập trên mạng là phòng tập “Yoga An Thư” tại thị trấn Di Linh. Cô giáo An Thư hiện là giáo viên của một trường học tại thị trấn Di Linh và cũng là một HLV tiên phong đưa phong trào Yoga phát triển tại thị trấn Di Linh. Phòng tập của cô giáo An Thư lâu nay thu hút rất đông học viên, trung bình mỗi ngày có từ 40-50 học viên đến tập luyện. Khi dịch bùng phát tại địa phương, phòng tập tạm ngừng, cô giáo An Thư đã mở các lớp trực tuyến cho học viên, chủ yếu qua điện thoại thông minh để kết nối mọi người. Tùy theo thời gian của từng học viên để có thể chọn các lớp phù hợp với mình mở ra trong ngày, mỗi lớp như vậy kéo dài chừng 1 tiếng đồng hồ tập.

Tại Đà Lạt, CLB Yoga Đà Lạt đóng chân tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh cũng là một nơi tiên phong về dạy trực tuyến. Khi dịch bùng phát, Yoga Đà Lạt đã liên tục có các lớp trực tuyến cho mọi đối tượng tập, từ các lớp chuyên đề, các lớp trị liệu cho đến lớp bình thường dành cho mọi người tập luyện nâng cao sức khỏe mỗi ngày.

Nhiều HLV cho biết, lúc đầu chỉ xem đây là giải pháp tình thế trong đại dịch, khi mà sự tập trung đông người bị hạn chế, mọi người phải tuân thủ giãn cách xã hội. Như HLV Nguyễn Thị Phương Hoàng, CLB Yoga Đà Lạt và cũng là Phó Chủ tịch Liên đoàn Yoga Lâm Đồng cho biết: “Hồi trước giờ đâu có nghĩ đến việc dạy trực tuyến, tập trực tuyến như thế. Như một thông lệ, đi tập đến lớp đông người gặp gỡ nhau rất vui, HLV và mọi người có thể giao tiếp với nhau, HLV có thể sửa các động tác tập chưa đúng cho từng học viên, mọi người có thể nhìn nhau cùng nỗ lực tập luyện, còn giờ phải tự tập ở nhà một mình nên không có động lực”.

Chính vì vậy, các lớp trực tuyến dù mở nhiều tháng cho đến nay vẫn rất vắng người tập. Như HLV Thu Hà chia sẻ: “Nhiều người lớn tuổi không rành công nghệ, ngại đụng chạm máy móc, chỉ biết sử dụng điện thoại di động cho tập nhưng máy nhỏ, mắt kém nhìn không rõ. Ai cũng bảo đi tập thì gặp gỡ mọi người, cùng động viên nhau tập, phòng tập rộng rãi, còn ở nhà một mình buồn, không có không khí tập, không có không gian đủ rộng, hoặc do ồn nên học viên còn rất ngại, nhiều người lúc đầu hăng hái đăng ký sau dần bỏ cuộc”.

HLV Thu Hà phòng tập Yoga Đạ Tẻh cho biết, trong suốt những tháng đóng cửa tạm ngừng phòng tập do dịch bệnh, các lớp trực tuyến chỉ có chừng 10 người tập. Tại phòng tập Yoga An Thư ở Di Linh cũng chỉ chừng chục người như thế theo lớp trực tuyến đến nay. Tại CLB Yoga Đà Lạt của HLV Phương Hoàng, với các lớp Yoga chuyên đề thì có khá đông, còn các lớp bình thường thì cũng chỉ chừng trên dưới 10 học viên. Còn HLV Phạm Mai Xuân của CLB Yoga Đơn Dương cho biết thêm, dù phòng tập của mình trước đây khá đông, trên 30 học viên, nhưng khi dịch bệnh bùng phát nghỉ tập, cũng có không ít người muốn theo lớp trực tuyến nhưng dần cũng rời lớp. Cho đến nay, do tình hình chưa ổn nên CLB Yoga Đơn Dương chưa mở lớp trực tiếp lại, HLV Phạm Mai Xuân hiện phải dạy trực tiếp tại nhà riêng “1 kèm 1” cho những người có nhu cầu.

Tuy nhiên, như HLV Phương Hoàng nhận xét, các lớp Yoga trực tuyến cũng có những ưu điểm của nó mà nhiều người phải sử dụng rồi mới biết: “Có người lo lắng ngại tiếp cận công nghệ mới hoặc có thể chưa có điều kiện để sắm sửa, chỉ sử dụng điện thoại di động nên cũng khá bất tiện. Nhưng tập ở nhà rất thuận lợi, không cần di chuyển, đi lại trên đường mất nhiều thời gian; không tập trung đông người, chỉ cần đến giờ mở máy ra tập theo HLV, rất an toàn trong đại dịch”.

Cùng đó, vì học trực tuyến nên có thể tập bất kỳ ở đâu, tập bất kỳ chỗ nào, chỉ cần có chiếc máy điện thoại thông minh, một tấm thảm và một không gian tập luyện là đủ. Có thể tập trong nhà riêng hay có thể mang ra tập ngoài trời trong vườn, ở những chỗ thoáng khí, phù hợp. Theo HLV Phương Hoàng, trái ngược với lớp Yoga thông thường vốn rất vắng người tập thì nhiều lớp Yoga trực tuyến chuyên đề như Yoga trị liệu, Yoga tập thở, Yoga cho bà bầu - phụ nữ mang thai do HLV này tổ chức lớp gần đây chẳng hạn, lại có rất đông học viên trong và ngoài tỉnh đăng ký theo học, mỗi lớp như vậy kéo dài từ 1 tháng đến 1,5 tháng, có lớp đến 40 - 50 người đăng ký.

Cũng cần nhấn mạnh rằng, cần phân biệt giữa lớp học trực tuyến và tập theo các đoạn hướng dẫn (video) trên trang mạng “You Tube”, hay trên truyền hình. Theo HLV Phương Hoàng, có rất nhiều người bảo rằng ở nhà chỉ cần mở trang mạng You Tube hay mở truyền hình với các hướng dẫn ra để tập theo. Nhưng vấn đề ở đây là người tập cần có một kiến thức căn bản đủ vững vàng để có thể theo các bài hướng dẫn này để tập, còn nếu không, người tập cũng có thể tập sai các tư thế và điều này về lâu dài rất không ổn. Trong khi đó, các lớp học trực tiếp qua mạng là một điều khác hoàn toàn. Thông qua màn ảnh, các HLV sẽ theo dõi, quan sát quá trình tập luyện cụ thể của từng học viên để có bài tập phù hợp cho từng người, chỉnh sửa những tư thế tập chưa đúng. Nói một cách khác, lớp học trực tuyến không giống với việc học bằng cách xem hướng dẫn tập theo ở chỗ có mang tính giao tiếp, giao tiếp giữa HLV với học viên, giữa học viên với các học viên khác trong lớp cùng tham gia. Đây chính là điều khác biệt rất cơ bản.

Yoga là một phương pháp tập luyện thể dục lâu đời của Ấn Độ, rất hiệu quả trong nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật. Chính vì vậy, Yoga đang phát triển rất mạnh tại Lâm Đồng những năm gần đây, hầu hết các địa phương trong tỉnh đến nay đều có các CLB, các phòng tập Yoga hoạt động, thu hút rất đông học viên. Một ước tính của Liên đoàn Yoga Lâm Đồng, trong tỉnh hiện nay có đến vài nghìn người tập luyện Yoga hằng ngày.

Đặc biệt, trong diễn biến đầy phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay, Liên đoàn Yoga Lâm Đồng, theo HLV Phương Hoàng, các phòng tập, các CLB nên có hình thức phù hợp để duy trì tập luyện trong đó có việc mở các lớp trực tuyến là một điều rất đáng khuyến khích.

VIẾT TRỌNG