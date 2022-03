3 môn thi đấu tại Hội thao ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã lên kế hoạch tổ chức Hội thao cấp ngành với 3 môn thi đấu, diễn ra tại huyện Lạc Dương vào ngày 24/3 sắp đến.

Đối tượng tham dự Hội thao là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở, các Phòng Văn hóa - Thông tin, các Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao của 12 huyện, thành phố trong tỉnh.

3 môn thi đấu tại Hội thao gồm bóng bàn, cầu lông và kéo co. Trong môn bóng bàn và cầu lông có các nội dung thi đấu đôi nam, đôi nữ và đôi nam, nữ; môn kéo co gồm kéo co nam, nữ phối hợp.

Hội thao được ngành tổ chức nhằm hưởng ứng Tháng hoạt động TDTT cho mọi người và Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” trên địa bàn Lâm Đồng năm 2022 do tỉnh phát động.

V.TRỌNG