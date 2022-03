(LĐ online) - Ngày 8/3, Công an huyện Di Linh khai mạc hội thao truyền thống “Tháng Thanh niên” hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2022), kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022), 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 – 8/3/2022) và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kì 2022 – 2027.

Hội thao diễn ra trong hai ngày 8 và 9/3 với 4 nội dung thi đấu gồm: Bóng đá mini nam, bóng bàn, kéo co và chạy việt dã nam, nữ. Đây là sự kiện thể thao có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể thao trong lực lượng Công an Nhân dân, nâng cao sức khỏe, thể lực, đáp ứng nhu cầu văn hóa, thể thao của cán bộ, chiến sỹ công an huyện Di Linh.

Ngay sau lễ khai mạc đã có khoảng 35 vận động viên nam, nữ tham gia nội dung thi chạy việt dã nữ 1.500 m và việt dã nam 3.000 m vòng quanh sân vận động Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện Di Linh.

LAM PHƯƠNG