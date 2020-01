Va quẹt giữa xe máy và xe khách 45 chỗ, một thanh niên tử vong trên đèo Bảo Lộc

(LĐ online) Vụ tai nạn giữa xe máy và xe khách đoạn giữa đèo Bảo Lộc (thuộc Quốc lộ 20, địa giới huyện Đạ Huoai) làm một người tử vong tại chỗ. Các phương tiện lưu thông hai chiều lên xuống đèo Bảo Lộc ách tắc cục bộ khoảng 30 phút.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy làm một người tử vong

Theo Phòng CSGT (PC08) - Công an Lâm Đồng, lúc 5 giờ 45 phút sáng nay (ngày 5/1), tại Km101 đoạn trước tượng đài Đức Mẹ đèo Bảo Lộc, xe máy do anh Trần Đình Khang (24 tuổi, ngụ Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) điều khiển chạy từ hướng huyện Đạ Huoai đi lên đèo thì va quẹt với xe khách đi ngược chiều. Thời điểm trên, chiếc xe khách (chưa rõ danh tính người cầm lái) được cho là đi với tốc độ vừa phải. Cú va quẹt mạnh khiến thanh niên trên tử vong sau đó ít phút, đầu xe máy bị biến dạng.

Lực lượng CSGT Công an huyện Đạ Huoai, các chiến sỹ Phòng PC08 đã kịp thời có mặt tại hiện trường để đo đạc hiện trường, phân luồng giao thông. Tuy nhiên, do mật độ lưu thông trên đèo Bảo Lộc cao nên vụ tai nạn đã gây ách tắc cục bộ khoảng 30 phút. Tới 8 giờ sáng nay, các phương tiện cơ bản lưu thông thông suốt qua đèo. Hiện, Công an huyện Đạ Huoai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.

C.THÀNH