Tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn

(LĐ online) - Việc kiểm tra nồng độ cồn đã đem lại nhiều tín hiệu tích cực trong việc kìm chế và làm giảm tai nạn giao thông. Việc kiểm tra nồng độ cồn vẫn tiếp tục được thực hiện bằng các biện pháp an toàn khi dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona đang diễn ra.

Lực lượng CSGT trang bị khẩu trang, bao tay y tế trước khi tiến hành đo nồng độ cồn tại thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng)

Kể từ ngày 1/1/2020, việc thực thi Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc kìm chế và làm giam tai nạn giao thông trên toàn quốc nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Do vậy đây là điều mà lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Lâm Đồng đang cố gắng thực thi để các quy định pháp luật về an toàn giao thông đi vào cuộc sống. Trên cơ sở chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an thì việc kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế tham gia giao thông vẫn được tiến hành bình thường khi dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona đang có nguy cơ lây lan trên cơ sở Công an các địa phương chủ động phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh. Trung tá Đỗ Mạnh Toàn - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Việc đo nồng độ cồn đối với người điều khiển giao thông vẫn được triển khai. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thì chúng tôi tuân thủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế trong việc đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và cán bộ làm nhiệm vụ”.

Trên cơ sở đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an các địa phương đã trang bị thêm phương tiện kiểm tra nồng độ cồn, ống thổi sử dụng 1 lần và các trang thiết bị khác. Việc kiểm tra nồng độ vẫn được thực hiện nghiêm túc trên các tuyến đường. Việc Cảnh sát giao thông sử dụng ống thổi 1 lần và cấp phát khẩu trang miễn phí cho người đi đường đã được người tham gia giao thông đồng thuận, ủng hộ.

Tuy nhiên, trong thời điểm xẩy ra nguy cơ dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona, việc tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đòi hỏi sự chuẩn bị về con người và phương tiện công phu và tốn kém hơn. Song với quy trình và biện pháp kiểm tra được phòng Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương thực hiện bài bản, nghiêm túc, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tham gia giao thông. Thiếu tá Lê Anh Khoa - Đội trưởng Đội Tuần tra, Phòng CSGT Công an tỉnh khẳng định: “Chúng tôi không sử dụng biện pháp đo phểu để đo định tính như trước đây mà sử dụng ống thổi, mỗi người thổi 1 lần để đo định lượng nồng độ cồn. Sử dụng xong chúng tôi thu gom và xử lý rác thải theo quy định của Bộ Y tế về xử lý rác thải y tế”.

Có thể thấy rằng, việc kiểm tra nồng độ cồn là nhiệm vụ có hiệu quả rõ rệt đối với việc kìm chế và làm giảm tai nạn giao thông trong 1 tháng qua. Do vậy việc kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông là hết sức cần thiết, đòi hỏi Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương cần duy trì thương xuyên, liên tục vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo Luật Phòng chống tác hại rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đi vào cuộc sống vì sự an toàn và hạnh phúc của Nhân dân.

TẠ QUANG THÀNH