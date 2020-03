Hạn hán khốc liệt, ao hồ trơ đáy, nứt nẻ

Dòng chảy sông, suối trong tỉnh sẽ thiếu hụt nghiêm trọng Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng, do mùa mưa năm 2019 kết thúc sớm, một vài huyện lượng mưa đạt thấp chỉ khoảng 60 - 65% so với nhiều năm đã ảnh hưởng lớn đến nguồn nước ngầm. Hiện tượng ENSO được dự báo sẽ nghiêng về pha nóng vào những tháng đầu năm 2020. Mùa mưa năm 2020 sẽ đến muộn hơn so với quy luật (tầm tháng 5/2020). Lượng dòng chảy trên các sông suối vùng phía Bắc, Đông Bắc tỉnh (Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông) đạt thấp, thiếu hụt từ 20 - 25%. Đặc biệt là ở vùng phía Nam, Tây Nam của tỉnh, lưu lượng dòng chảy rất thấp, thiếu hụt 45%, riêng trên sông La Ngà thấp hơn từ 96 - 98%.