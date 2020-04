Nhà máy xử lý sẵn sàng tiếp nhận rác, người dân vẫn tụ tập chặn xe

(LĐ online) - Sau thời gian dài ngừng hoạt động để khắc phục các sự cố, Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Bảo Lộc (đóng tại Thôn 2, xã Đại Lào) đã sẵn sàng tiếp nhận rác để xử lý trở lại. Thế nhưng, suốt nhiều ngày qua, hàng chục người dân xã Đại Lào ra chặn xa chở rác, gây mất an ninh trật tự (ANTT) và vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Nhà máy Xử lý rác Bảo Lộc đã khắc phục các sự cố đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý rác

Ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, cho biết: “Qua việc kiểm tra, Công ty CP Môi trường Xanh Friendly đã khắc phục các sự cố để đưa Nhà máy đi vào hoạt động trở lại. Đến ngày 8/4/2020, Nhà máy đã khắc phục hoàn toàn các sự cố; đồng thời, vệ sinh môi trường toàn bộ các lò đốt, bãi tiếp nhận rác. Công ty Môi trường Xanh Friendly cũng cam kết đảm bảo công suất xử lý rác từ 120 - 140 tấn/ngày đêm. Trên cơ sở đó, thành phố đã có văn bản gửi bà con Nhân dân Thôn 2 (xã Đại Lào) tuyên truyện, vận động bà con ủng hộ chủ trương đưa rác vào Nhà máy xử lý và phần lớn bà con đã đồng tình”.

Thế nhưng, từ ngày 10/4 đến nay, cứ mỗi lần xe chở rác vào Nhà máy lại bị một số người quá khích ra ngăn cản gây mất ANTT và vi phạm các quy định, nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19. Vào sáng 16/4, khi xe chở rác của Công ty Công trình Đô thi Bảo Lộc vận chuyển rác vào Nhà máy thì bị hơn 30 người dân ra đường cản trở. Trong đó, có một số người quá khích la mắng và có lời lẽ thô tục, ngăn cản không cho xe đưa rác vào Nhà máy. Trước tình hình đó, các ngành chức năng đã tiến hành tuyên truyền, giải thích và thuyết phục nhưng một số người vẫn có hành động quá khích, vi phạm các quy định của pháp luật. Để đảm bảo ANTT, Công an TP Bảo Lộc đã huy động lực lượng tiến hành đảm bảo ANTT. Trong quá trình lực lượng công an thực thi nhiệm vụ, một số người dân đã chống đối, buộc cơ quan chức năng phải khống chế đưa về trụ sở. Hiện, có 3 người dân quá khích đang bị lực công an tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hàng chục người dân tụ tập chặn xe rác gây mất ANTT vào sáng 16/4

Ông Nguyễn Văn Tư - Người dân Thôn 2, xã Đại Lào cho hay: “Bà con chúng tôi vẫn biết việc tụ tập đông người, cản trở xe chở rác vào nhà máy là vi phạm quy định pháp luật và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nhưng quả thật trước đây, khi Nhà máy gây ô nhiễm, người dân địa phương cảm thấy cơ quan chức năng chưa làm tròn nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của bà con. Chúng tôi mong rằng, TP Bảo Lộc và các cơ quan chức năng cần có những giải pháp cứng rắn để xử lý khi Nhà máy rác vi phạm các cam kết nhằm đảm bảo cuộc sống trong lành cho bà con”.

Đại tá Phùng Tất Thành - Trưởng Công an TP Bảo Lộc, cho biết: “Việc hàng chục người dân tụ tập, cản trở xe chở rác vào Nhà máy đã gây mất ANTT tại địa phương, vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ. Để đảm bảo tình hình ANTT và thực hiện tốt công tác giám sát phòng dịch bệnh, lực lượng Công an buộc phải vào cuộc để xử lý. Những trường hợp cố tình cản trở, có những hành động quá khích, chống đối gây mất ANTT sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Người dân quá khích bị lực lượng công an áp giải về trụ sở làm việc

“Để thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải bảo vệ môi trường và mỹ quan đô thị, thành phố kêu gọi người dân địa phương nói chung và bà con Nhân dân Thôn 2 (xã Đại Lào) nói riêng cùng chung tay thực hiện tốt công tác giám sát. Khi có những khúc mắc, bức xúc thì phải kip thời phản ánh với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để kịp thời can thiệp khắc phục, xử lý. Bà con phải chấp hành tốt các quy đinh của pháp luật, tránh tụ tập đông người làm mất ANTT và vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19” - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Đoàn Kim Đình cho biết thêm.

KHÁNH PHÚC