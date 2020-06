Buộc nhà phân phối gạch men Hoa Long trả lại vỉa hè đúng hiện trạng

(LĐ online) - Sáng 17/6, sau 1 ngày Báo Lâm Đồng Online đăng tải thông tin “Chiếm hết lề đường làm nơi để gạch”, UBND TP Bảo Lộc đã chỉ đạo Công an TP phối hợp cùng UBND, Công an, Trật tự Đô thị Phường 2 cùng phối hợp làm việc với nhà phân phối gạch men Hoa Long để giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên đường Huỳnh Thúc Kháng.

Nhà phân phối Hoa Long tiến hành vận chuyển gạch men trả lại vỉa hè, lê đường theo yêu cầu của cơ quan chức năng

Theo đó, Công an TP Bảo Lộc và các cơ quan chức năng Phường 2 đã tiến hành làm việc với ông Nguyễn Thái Hồng, chủ nhà phân phối Hoa Long, để giải quyết vụ việc. Tại buổi làm việc, cơ quan chức năng đã lập biên bản nhắc nhở và yêu cầu ông Nguyễn Thái Hồng chấp hành việc vận chuyển hàng trăm thùng gạch men chất trên vỉa hè 2 bên đường Huỳnh Thúc Kháng. Chậm nhất vào cuối ngày 17/6, nhà phân phối Hoa Long phải trả lại vỉa hè, lề đường đúng như hiện trạng ban đầu để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng yêu cầu ông Nguyễn Thái Hồng ký cam kết và nếu tái phạm gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin, nhiều tháng qua, nhà phân phối gạch men Hoa Long đã chiếm dụng hàng chục mét vỉa hè, lòng lề đường trên đường Huỳnh Thúc Kháng làm nơi chất gạch men gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Nhiều thời điểm trong ngày, xe tải, xe nâng thường xuyên ra vào bốc, xếp gạch gây cản trở giao thông.

H.ĐƯỜNG