Khắc phục ''bẫy'' trên Quốc lộ 20

(LĐ online) - Sáng 14/1/2021, Cục quản lý Đường bộ IV.1 (đơn vị quản lý trực tiếp Quốc lộ 20) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành sửa chữa, khắc phục hố sâu trên Quốc lộ 20 (đoạn qua mỏ đá Tây Đại Lào, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc).

Cục quản lý đường bộ IV.1 và các đơn vị liên quan tiến hành sửa chữa, khắc phục hố sâu trên Quốc lộ 20 (đoạn đối diện mỏ đá Tây Đại Lào, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc)

Trong thời gian qua, vụ việc này đã được Báo Lâm Đồng Online liên tục có những bài viết phản ánh về tình trạng xuống cấp, hư hỏng tại đoạn đường này. Theo đó, trong nhiều tháng qua, trên Quốc lộ 20 (đoạn đối diện mỏ đá Tây Đại Lào) đã xuất hiện một hố sâu và tạo thành cái “bẫy” luôn rình rập gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Tại đây đã xảy ra hàng chục vụ tại nạn giao thông, mà nạn nhân chủ yếu là người đi xe máy sập hố sâu tự té.

Trước sự bức thiết, cần nhanh chóng sửa chữa, khắc phục những hư hỏng, xuống cấp của đoạn đường nói trên, UBND xã Đại Lào đã nhiều lần có văn bản gửi Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng và Cục quản lý Đường bộ IV.1 có phương án sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn giao thông qua lại.

Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế hiện trạng hư hỏng tại đoạn đường này, Cục quản lý Đường bộ IV.1 đã phối với các đơn vị liên quan tiến hành sửa chữa, khắc phục hố sâu nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Theo đó, Cục quản lý Đường bộ IV.1 đã phối hợp với Công ty CP Khoáng sản và Vật liêu xây dựng Lâm Đồng (chủ mỏ đá Tây Đại Lào) đã tiến hành các biện pháp sửa chữa, nâng cấp lại đoạn đường hư hỏng, xuống cấp nói trên.

Tổng diện tích được sửa chữa, nâng cấp tại đoạn đường này là hơn 50 m2 theo các quy định của đường quốc lộ, với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Xét các yếu tố, nguyên nhân khiến đoạn đường bị hư hỏng, xuống cấp là do phương tiện ra, vào mỏ đá Tây Đại Lào gây nên. Do đó, toàn bộ kinh phí sửa chữa, khắc phục đoạn đường này do Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng chịu trách nhiệm thanh toán.

Ông Nguyễn Vũ Ngọc Anh – Quản lý mỏ đá Tây Đại Lào, cho biết: “Ngoài việc sửa chữa, khắc phục hố sâu trên Quốc lộ 20 (đoạn đối diện mỏ đá), tới đây, Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng còn tiến hành khắc phục lại hệ thống thoát nước nước và xử lý đường nhánh để chống đất, đá tràn ra Quốc lộ 20 gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Dự kiến việc khắc phục, sửa chữa các hạng mục công trình này sẽ được hoàn tất trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và phương tiện lưu thông qua lại trên Quốc lộ 20”.

KHÁNH PHÚC