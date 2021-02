Xử lý hai tài xế đổ rác bừa bãi tại Đà Lạt

(LĐ online) - Chiều 18/2, Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt đã triệu tập hai tài xế và chủ phương tiện vi phạm lên làm việc, lập biên bản để xử lý về hành vi đổ bỏ chất thải không đúng nơi quy định

Hình ảnh được trích xuất từ camera tài xế đổ bỏ chất thải không đúng nơi quy định

Trước đó ngày 7/2, qua hệ thống camera giám sát của Trung tâm điều hành thông minh đặt tại UBND TP Đà Lạt, lực lượng chức năng phát hiện hai tài xế điều khiển xe ôtô BKS 49C-119... và 49C-206... đổ chất thải nông nghiệp tại một vị trí trên đèo Mimosa, phường 10, TP Đà Lạt. Địa điểm này thường xuyên bị nhiều người đem chất thải rắn xuống đổ, gây ô nhiễm môi trường và cảnh quan đô thị. Từ dữ liệu của camera, Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt đã xác định, triệu tập chủ sở hữu hai xe ôtô trên (ngụ tại đường Hai Bà Trưng và Nguyên Tử Lực, TP Đà Lạt) cùng tài xế tới làm việc. Tại cơ quan Công an, tài xế đã thừa nhận hành vi đổ chất thải không đúng nơi quy định, đồng thời cam kết không tái phạm. Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt đã lập biên bản sự việc, củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính những người liên quan.

VĂN BÁU