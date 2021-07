Con là tất cả cuộc đời tôi, xin cứu lấy con tôi

(LĐ online) - Đó là những lời nghẹn ngào tận đáy lòng của người mẹ trước tình cảnh đứa con trai duy nhất đang hôn mê sâu, cần chi phí để chữa trị sau khi gặp tại nạn giao thông.

Anh Dương trước khi xảy ra tai nạn giao thông

Người thanh niên được nhắc đến là anh Nguyễn Chí Dương (25 tuổi, ngụ tại Phường 2, TP Bảo Lộc). Anh Dương là lao động chính trong gia đình có 2 mẹ con (do bố mẹ đã ly hôn từ lâu). Mẹ anh Dương bệnh tật lâu nay nên không thể làm được việc nặng, thường ngày chỉ bán vé số kiếm thêm thu nhập đắp đổi qua ngày.

Ngày 18/7 vừa qua, anh Dương đang trên đường đi làm về thì không may bị té xe máy bất tỉnh. Anh Dương được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) điều trị. Các bác sĩ xác định anh Dương bị chấn thương so não nặng. Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, sau khi được các y, bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy mổ cấp cứu, anh Dương đã được chuyển về Bệnh viện II Lâm Đồng tiếp tục điều trị.

Theo ông Huỳnh Ngọc Thành – Giám đốc Bệnh Viện II Lâm Đồng, hiện tại bệnh nhân Dương đang được điều trị, chăm sóc tại Khoa Hậu phẫu theo phác đồ của Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi bệnh nhân tỉnh, Bệnh viện sẽ tiến hành hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Chợ Rẫy để có hướng điều trị tiếp theo. “Với tiên lượng hiện tại, chắc chắn bệnh nhân Dương sẽ phải điều trị trong thời gian dài. Bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị sẽ rất tốn kém. Biết được hoàn cảnh gia đình bệnh nhân khó khăn, nên Bệnh viện đang hướng dẫn gia đình làm các hồ sơ, thủ tục để được hỗ trợ một phần kinh phí điều trị theo quy định” – ông Huỳnh Ngọc Thành cho biết.

Đang chăm sóc con trai tại Bệnh viện II Lâm Đồng, trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, bà Phạm Thị Lệ Bích (53 tuổi, mẹ anh Dương), nghẹn ngào: “Sau khi học xong lớp 12, vì điều kiện gia đình khó khăn nên con trai tôi đành dừng việc học đăng ký lên đường nhập ngũ. Năm 2017, Dương xuất ngũ về quê làm thuê, chăm sóc cho mẹ. Từ lúc gặp tại nạn đến nay đã 12 ngày nhưng Dương vẫn đang hôn mê. Hiện tại, các ngón tay, ngón chân bắt đầu cử động, nhưng chưa biết gì. Người làm mẹ thấy con mình đứt ruột đẻ ra phải chịu đau đớn như vậy, tôi xót xa lắm. Trước đây, tôi cũng chỉ đi bán vé số phụ thêm để mẹ con đùm bọc lo cho nhau. Giờ con gặp tai nạn đang hôn mê, vì quá khó khăn nên chỉ biết nhìn con đau đớn. Dương là tất cả cuộc đời tôi, tôi chỉ mong nhận được sự giúp đỡ để con trai tôi được cứu”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 2 (TP Bảo Lộc), cho biết: “Thấu hiểu được hoàn cảnh của mẹ con em Dương, Hội đã đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình vượt qua khó khăn này. Sau 2 ngày kêu gọi, đến nay, Hội đã tiếp nhận được gần 20 triệu đồng do các nhà hảo tâm cùng đóng góp. Hội sẽ trao trước số tiền này cho bà Bích để có điều kiện chăm sóc cho con trai. Thay mặt gia đình, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các nhà hảo tâm đã đóng góp, chia sẻ khó khăn cùng gia đình em Dương và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để mẹ Dương có thêm điều kiện chữa trị cho con”.

Mọi sự đóng góp của nhà hảo tâm xin liên hệ trực tiếp với bà Phạm Thị Lệ Bích số điện thoại: 0364259552 hoặc bà Nguyễn Thị Ngọc – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 2 (TP Bảo Lộc) số ĐT: 0933528862.

KHÁNH PHÚC