Bảo Lâm: Buộc cưỡng chế, khắc phục hậu quả 670 mét vuông rừng bị lấn chiếm

(LĐ online) - UBND huyện Bảo Lâm vừa ban hành Quyết định buộc cưỡng chế khắc phục hậu quả về hành vi lấn chiếm đất rừng sản xuất đối với ông Giáp Văn Thống (ngụ tại Thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm).

Căn nhà được ông Giáp Văn Thống xây dựng trên diện tích đất rừng lấn chiếm trái pháp luật tại lô c, Khoảng 3, Tiểu khu 438A xã Lộc Phú

Quyết định nêu rõ, ông Thống là người đã lấn chiếm 670 mét vuông đất rừng sản xuất trái pháp luật tại lô c, Khoảnh 3, Tiểu khu 438A rừng cộng đồng thuộc địa phận xã Lộc Phú do Ban Quản lý rừng Phòng hộ Đam B’ri quản lý, bảo vệ. Với hành vi vi phạm nêu trên, ngày 23/10/2020, ông Thống đã bị UBND huyện Bảo Lâm xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm c, Khoản 3, Điều 14 Nghị định 91/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, UBND huyện Bảo Lâm buộc ông Giáp Văn Thống phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất rừng trước khi vi phạm và buộc phải trả lại đất rừng đã lấn chiếm. Thời gian thực hiện trong 10 ngày (kể từ ngày ban hành Quyết định cưỡng chế 25/7/2022).

Hiện tại, trên diện tích đất rừng lấn chiếm, ông Thống đã xây dựng 1 căn nhà bán kiên cố bằng khung sắt, vách, mái tôn. Vì vậy, UBND huyện Bảo Lâm giao UBND xã Lộc Phú xây dựng phương án cưỡng chế để các cơ quan chức năng và ông Giáp Văn Thông thi hành thực hiện theo quy định của pháp luật. Đồng thời, UBND huyện Bảo Lâm giao Công an xã Lộc Phú, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý rừng Phòng hộ Đam B’ri phối hợp thực hiện.

HẢI ĐƯỜNG