Xử lý dứt điểm tình trạng bán hàng rong tại Quảng trường Lâm Viên

(LĐ online) - Ngày 27/8, UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn hoả tốc yêu cầu UBND TP Đà Lạt kiểm tra, xử lý triệt để hoạt động kinh doanh dịch vụ tự phát, buôn bán hàng rong tại khu vực Quảng trường Lâm Viên.

Tình trạng buôn bán hàng rong, cho thuê xe điện, xe trượt,… vẫn tái diễn tại khu vực quảng trường Lâm Viên, đặc biệt là vào chiều tối. Ảnh chụp sáng 21/8

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, thực hiện chủ trương của tỉnh về nâng cao công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và xử lý nghiêm các hoạt động kinh doanh tự phát tại khu vực Quảng trường Lâm Viên. Bên cạnh đó, UBND TP Đà Lạt đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo trật tự đô thị tại khu vực nêu trên.

Tuy nhiên, theo phản ánh của quần chúng nhân dân, hiện nay tại khu vực Quảng trường Lâm Viên, tình trạng bán hàng rong, kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí (cho thuê xe điện và một số dịch vụ khác) vẫn còn diễn ra, gây ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm, mất an ninh, an toàn cho du khách và trẻ em. Có dấu hiệu băng nhóm “bảo kê” thao túng cho các hoạt động nêu trên.

Nhằm xử lý triệt để và dứt điểm các tồn tại nêu trên, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND TP Đà Lạt chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức ra quân, kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động bán hàng rong, kinh doanh dịch vụ tự phát trái quy định tại khu vực Quảng trường Lâm Viên, kể từ chiều ngày 27/8 trở đi (bao gồm cả công viên Yersin, xung quanh hồ Xuân Hương và các tuyến đường giáp với Quảng trường). Không để tái diễn tình trạng bán hàng rong và các dịch vụ tự phát khác trong khu vực; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và mỹ quan đô thị.

Chỉ đạo Công an TP Đà Lạt điều tra, xử lý nghiêm các băng nhóm “bảo kê”, kinh doanh trái phép tại khu vực Quảng trường Lâm Viên (nếu có).

C.THÀNH