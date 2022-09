Cần thêm các bãi đậu xe ở nội ô thành phố

Phải nói rằng, mấy năm nay, vào giờ cao điểm hay những thời điểm khách du lịch đông đúc, thành phố Đà Lạt luôn phải đối diện với tình trạng ùn ừ, lộn xộn về giao thông do xe cộ các loại đậu đỗ tràn lan. Điều này không chỉ gây ra tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Cảnh sát trật tự lập biên bản một trường hợp đậu xe dưới lòng đường

Trước thực trạng này, mới đây UBND tỉnh cũng đã đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng cấm đậu đỗ xe trên một số tuyến đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị và tránh tình trạng ùn tắc giao thông. Tuy vậy theo nhiều người dân, việc này chỉ mang ý nghĩa lớn về mặt xây dựng văn minh đô thị nhưng nó lại tạo ra lực cản khá lớn đối với các cơ sở kinh doanh có mặt tiền gắn với một số tuyến phố sẽ bị cấm.

• VỈA HÈ THÀNH BÃI ĐẬU XE MÁY, LÒNG ĐƯỜNG THÀNH NƠI ĐẬU Ô TÔ

Dạo một vòng qua các con đường khắp thành phố Đà Lạt sẽ thấy cảnh nhiều xe ô tô đậu dưới lòng đường, còn xe máy thì đậu tràn hết trên các vỉa hè dành cho người đi bộ. Thực trạng này đã diễn ra lâu nay, nguyên nhân do đâu?

Đà Lạt vốn là một thành phố nhỏ, ở khu vực trung tâm thì đường sá, nhà cửa đều đã được hình thành và định hình từ rất lâu. Trải qua nhiều năm, Đà Lạt đang phát triển mạnh mẽ, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu mua sắm ô tô làm phương tiện đi lại cũng tăng rất nhanh. Theo thống kê, lượng xe ô tô cá nhân đăng ký mới ngày càng tăng nhanh, bên cạnh đó, lượng khách du lịch đến thành phố cũng liên tục tăng và lượng khách đến bằng xe ô tô cá nhân cũng tăng theo. Do thói quen sinh sống của một thành phố nhỏ nên ở một số tuyến đường dù có rất đông các cơ sở, công ty kinh doanh nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, hàng tạp hoá… nhưng đường sá lại rất nhỏ. Ở những khu vực này dù có hạ tầng giao thông tĩnh nhưng hiện đều quá tải.

Chính vì vậy mà vỉa hè nhiều tuyến đường ở trung tâm lâu nay thường xuyên bị chiếm dụng. Phổ biến nhất là tình trạng vỉa hè bị biến thành bãi đỗ xe của các cơ sở kinh doanh, hầu hết các cơ sở kinh doanh mặc định coi vỉa hè, thậm chí là lòng đường trước nơi họ buôn bán là bãi xe chỉ dành riêng cho khách của mình đậu đỗ. "Bây giờ ra đường là thấy ô tô đậu đỗ ở khắp nơi, đậu cả trên vỉa hè, đậu chắn ngay ở các ngã ba trước các hẻm. Nhiều người đậu xe chắn lối đi, chắn cả cổng ra vào của người dân, thậm chí các cơ quan, đơn vị, rất bất tiện. Nhiều khi nhà có việc phải đi gấp mà ôtô cản lối ra không thể đi được khiến chúng tôi bức xúc vô cùng" - bà Trương Thị Ban bức xúc.

Bên cạnh đó, các khu vực đỗ xe không thu phí và chưa có cơ quan quản lý xảy ra tình trạng chiếm dụng trái phép để kinh doanh, hoặc bị một số đối tượng thu phí bất hợp pháp. Một số bãi xe được hình thành nhưng không hiểu sao lại bị bỏ hoang trong khi xe cộ đậu đỗ ngoài đường hàng dài phía trước. Một số tuyến đường trước đây đông đúc, nhỏ, chật chội nay vừa mới được đầu tư mở rộng cho thông thoáng, giải quyết tình trạng kẹt xe thì lại trở thành nơi đậu đỗ xe tràn lan, lấn chiếm lòng đường, cản trở giao thông.

• GIẢI PHÁP NÀO CHO XE KHI VÀO KHU VỰC NỘI Ô?

Những năm qua, Đà Lạt đã được tỉnh đặc biệt quan tâm và dành nguồn lực rất lớn để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông với nhiều tuyến đường đã được mở rộng, nâng cấp, nhiều chỗ đậu đỗ xe cũng đã xây thêm và điều này đã giúp thay đổi diện mạo đô thị, giảm tải được ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, với tốc độ gia tăng phương tiện giao thông cá nhân của người dân và du khách theo cấp số nhân như hiện nay, thì quỹ đất dành cho giao thông tĩnh như hiện tại là quá ít. Để giải quyết thực trạng này, cần có những giải pháp khoa học, hiệu quả, hài hoà giữa an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và cả lợi ích kinh tế cho người dân.

"Tôi thường xuyên chở khách từ Bình Phước lên Đà Lạt theo dạng hợp đồng du lịch. Mỗi lần chở khách đi ăn uống là phải chạy lòng vòng mà không thể tìm được chỗ đậu xe nên thường là khách du lịch như chúng tôi đành phải liều tấp đại vào ven đường để đi ăn uống. Mới đây đọc báo thấy thông tin cấm đậu đỗ xe ở một số tuyến đường, tôi mong rằng thành phố song song với việc cấm này sẽ sớm bố trí nhiều điểm đậu đỗ xe và có hướng dẫn để du khách dễ tìm và chúng tôi có bãi đậu đỗ thì cũng yên tâm hơn, không phải nhấp nhỏm vừa ăn uống mà vừa lo sợ bị công an phạt hay bị người dân la mắng vì đậu đỗ trước cửa nhà họ” - anh Phan Văn Tân chia sẻ.

Nhu cầu có thêm các bãi đậu xe ở nội ô thành phố thì ai cũng nhìn thấy, tuy nhiên quỹ đất công ở khu này hiện tại không còn. Hiện, tỉnh cũng đang giao cho Sở Giao thông vận tải và Sở kế hoạch - Đầu tư cùng với UBND thành phố Đà Lạt đề xuất các giải pháp và thúc đẩy kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, theo một số doanh nghiệp, để xây dựng bãi đỗ xe thì không khó, nhưng để xây dựng được các điểm đỗ xe tĩnh hiện đại, giải quyết được vấn đề căn cơ lâu dài, cần có cơ chế hỗ trợ như ưu đãi về vốn vay, mặt bằng, thuê đất...

NGUYỄN NGHĨA