Di Linh: Tình trạng ùn tắc giao thông tại các trường học

(LĐ online) - Vào các khung giờ cao điểm, tại thị trấn Di Linh (huyện Di Linh) có thể dễ dàng bắt gặp cảnh phụ huynh học sinh dừng đỗ ô tô, xe máy lộn xộn dưới lòng đường, trên vỉa hè để đưa, đón con, điều này không chỉ gây ra ùn tắc giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước các cổng trường thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông do phụ huynh đậu, đỗ xe không đúng quy định

Ghi nhận tại Trường THCS Nguyễn Du (thị trấn Di Linh), đây là tuyến đường chính để vào Trung tâm Y tế huyện nên vào giờ tan tầm, hàng trăm xe phải dồn ứ lại. Người dân sống gần khu vực cho biết, hầu như ngày nào cũng diễn ra tình trạng ùn tắc giao thông do có quá đông phụ huynh điều khiển phương tiện xe 2 bánh, ô tô chờ đón con tiện đâu dừng xe đó, thấy ở đâu còn khoảng trống là cho xe chen vào, khiến khu vực trước cổng trường học này trở nên lộn xộn và bát nháo. Việc đậu xe bừa bãi dưới lòng đường trước các trường học trên diễn ra đã từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Còn tại tuyến đường Trần Phú, chỉ một đoạn đường ngắn khoảng 300 m, nhưng tập trung tới 2 trường học là Tiểu học Trần Quốc Toản và THPT Di Linh. Do đó, cứ vào giờ tan học là học sinh các trường túa ra đường, kèm theo đó là lượng xe đưa rước học sinh, xe phụ huynh đón con dừng, đậu tràn lan dưới lòng, lề đường. Cả 2 trường nêu trên đều nằm ngay khu vực trung tâm vốn có tình hình giao thông qua lại đông đúc nên ngoài lượng học sinh, đoạn đường còn có lượng xe từ các nơi đổ về làm cho tình trạng kẹt xe giờ tan học càng thêm căng thẳng.

Theo Công an huyện Di Linh, địa bàn thị trấn Di Linh là nơi tập trung khá đông các trường học, với những trường có đông học sinh thì áp lực trong việc giải tỏa giao thông khu vực trước cổng trường rất lớn. Các nhà trường đã phải phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phụ huynh khi đưa đón con phải chấp hành theo hướng dẫn. Tuy nhiên, đậu đỗ không đúng nơi quy định vẫn còn diễn ra phức tạp, đặc biệt là vào các giờ cao điểm.

Thực tế cho thấy, nếu tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường cứ kéo dài sẽ không đảm bảo an toàn giao thông. Nhiều phương tiện tranh nhau di chuyển rất dễ xảy ra va quẹt ngoài ý muốn, thậm chí xảy ra tai nạn. Vì vậy, ngoài việc tuyên truyền nâng cao ý thức của phụ huynh và học sinh trong việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, các trường học cũng cần có sự phối hợp, tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh có nơi đậu xe đưa đón con. Những trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm khắc, góp phần đảm bảo an toàn và tạo nên nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông.

HOÀNG YÊN