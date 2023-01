Vỡ hụi quy mô lớn, hàng chục người dân Bảo Lộc lâm cảnh khốn đốn

Hơn 30 người mà chúng tôi đã gặp trong số hơn 150 người tại phường Lộc Tiến cùng nhiều địa phương khác trên địa bàn TP Bảo Lộc đều là nạn nhân vụ vỡ huê hụi xảy ra trên địa bàn. Cũng vì hám lợi, họ đang lâm vào cảnh lao đao, nợ nần chồng chất khi hay tin vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu Thủy - ông Vũ Hoàng Quốc Minh bị vỡ hụi hàng chục tỷ đồng và đang bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhiều người dân phản ánh vụ việc bị vợ chồng bà Thủy, ông Minh giật hụi

• CHƠI ĐỂ KIẾM LỜI

Thời gian qua, khi làn sóng bất động sản tạm lắng xuống, thì cũng là lúc nhiều người dân trên địa bàn TP Bảo Lộc lại bỏ tiền “đầu tư” vào chơi huê hụi để kiếm lời. Đó cũng là nguyên nhân khiến số người tham gia vào các dây huê hụi không ngừng tăng lên. Với mức lãi suất hấp dẫn, nhiều người không chỉ bỏ tiền túi mà còn vay mượn, thậm chí cầm cố cả sổ đỏ vay tiền ngân hàng để chơi huê hụi. Để có được hoa hồng cao, hầu hết người chơi đều đóng huê sống hàng ngày với hàng chục, thậm chí hàng trăm chân huê/người. Điều đáng nói, hầu hết người dân tham gia các dây huê hụi đều là phụ nữ, chủ yếu làm vườn và kinh doanh, buôn bán.

Theo chia sẻ của bà Trần Thị Kim Lan, ngụ tại phường Lộc Tiến (TP Bảo Lộc), cũng như bao người khác, bà góp tiền chơi huê là để kiếm lời. Dây huê mà bà Lan cùng với hơn 150 người khác đang góp, do vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu Thủy và ông Vũ Hoàng Quốc Minh, ngụ tại Tổ dân phố 4 (phường Lộc Tiến) đứng chủ. Trước đây, bà Thủy làm nghề cắt tóc nữ, còn ông Minh là MC đám cưới. Thông qua mối quan hệ quen biết ngoài xã hội, bà Thủy và ông Minh đã đứng ra kêu gọi mọi người cùng góp huê. Từ đầu năm 2022, khi thành lập đường dây chơi huê, bà Thủy bỏ luôn nghề làm tóc. Hàng ngày, bà Thủy và chồng đi đến nhà những người chơi huê thu tiền và rủ thêm người khác cùng tham gia góp tiền chơi huê để nhận “hoa hồng” từ người chơi. Riêng đối với bà Lan, sau gần 1 năm góp huê thông qua bà Thủy làm chủ hụi số tiền đã lên đến hơn 1,26 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này của bà Lan giờ đang theo vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu Thủy “biệt vô âm tín” khiến bà Lan và gia đình đang hoang mang như ngồi trên đống lửa.

Bà Đặng Thị Tài, ngụ tại phường Lộc Tiến, cho biết: “Thấy mọi người góp huê có lời, nên tôi cũng tập tành chơi. Ban đầu, tôi chỉ tham gia góp huê hơn chục chân huê sống cho bà Thủy. Lúc góp huê, chúng tôi thấy vợ chồng bà Thủy cũng đàng hoàng , huê thu theo ngày, ngày nào cũng rạch ròi ngày đó nên ai cũng tin tưởng góp thêm. Bản thân tôi cứ nghĩ góp huê là để giữ vốn và kiếm thêm ít đồng lãi trang trải mọi thứ. Ai ngờ khi số tiền tôi góp huê lên đến gần 300 triệu đồng thì mất trắng”.

Theo thống kê sơ bộ, tương tự trường hợp của bà Lan và bà Tài, hiện tại ở nhiều địa phương như Lộc Tiến, B’Lao, Lộc Châu và Phường 2… đang có hơn 150 người (chủ yếu là phụ nữ) tham gia góp huê với vợ, chồng bà Nguyễn Thị Thu Thủy và ông Vũ Hoàng Quốc Minh. Không chỉ góp huê, nhiều người còn cho vợ chồng bà Thủy vay số tiền hàng trăm triệu đồng và chỉ xác nhận bằng giấy viết tay đơn giản. Tổng số tiền mà người chơi góp huê và cho bà Thủy vay lên đến hơn 50 tỷ đồng. Tất cả số tiền của người chơi huê đều đang theo chân vợ chồng bà Thủy, ông Minh biến mất.

• LÂM CẢNH NỢ NẦN VÌ HUÊ HỤI

Theo những người chơi huê, cũng như thường lệ, vào sáng 15/11/2022, vợ chồng bà Thủy, ông Minh vẫn tìm đến họ thu huê ngày bình thường như mọi khi. Đến chiều tối thì bà Thủy lên nhóm zalo thông báo với mọi người do có vấn đề nên không chồng tiền huê được và hứa sẽ thanh khoản cho người chơi sau. Đến 16/11, hơn 10 người góp huê đã nhanh chân có mặt tại nhà riêng vợ chồng bà Thủy, ông Minh nên đã may mắn lấy được mỗi người một ít tiền huê. Tại đây, những người tham gia góp huê đã yêu cầu vợ chồng bà Thủy, ông Minh viết cam kết không rời khỏi nơi cư trú và hoàn trả lại các khoản tiền huê đang còn thiếu của mọi người. Thế nhưng, đến sáng 17/11, mọi người tìm đến nhà thì vợ chồng bà Thủy, ông Minh đã “biến mất”, số điện thoại, zalo liên lạc của 2 người cũng không thể liên lạc.

Ngay sau đó, 33 người trong tổng số 152 người góp huê cùng vợ chồng bà Thủy, ông Minh đã viết đơn tố cáo gửi cơ quan Công an TP Bảo Lộc. Theo đơn, số tiền mà 33 người góp huê đang bị vợ chồng bà Thủy và ông Minh chiếm đoạt lên tới hơn 13 tỷ đồng. Nhiều người trong số đó bị mất hơn 1 tỷ đồng, là tiền dành dụm, gom góp, thậm chí vay ngân hàng. Sau gần 1 tháng ôm tiền bỏ trốn, đến nay, mọi thông tin về vợ chồng bà Thủy, ông Minh đều “biệt vô âm tín” khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất; vợ chồng xảy ra mâu thuẫn về chuyện huê hụi, tiền bạc.

Theo Đại tá Phùng Tất Thành - Trưởng Công an TP Bảo Lộc, từ giữa năm 2022 đến nay, Công an thành phố đã tiếp nhận 2 đơn tố cáo của người dân liên quan đến huê hụi và vay mượn tiền của nhiều người, với số tiền lớn. Trong đó, có đơn tố cáo vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu Thủy và ông Vũ Hoàng Quốc Minh, ngụ tại Tổ dân phố 4 (phường Lộc Tiến) giật hụi của 33 người trong đơn tố cáo. Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành phân loại, xác minh do vượt thẩm quyền nên đơn vị đã chuyển đơn của người dân tới Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục xác minh, điều tra.

“Thực tế, nhiều vụ vỡ huê hụi, chủ hụi ôm tiền bỏ trốn, nhưng nhiều người vẫn cứ lao vào chơi với số tiền lớn. Đó là vì tin tưởng nhau, vì lãi suất cao từ việc chơi huê hụi khiến nhiều người sập bẫy. Vì thế, người dân tham gia chơi huê hụi phải nắm rõ và tuân theo đúng các quy định của pháp luật về huê hụi để tránh tiền mất, tật mang”, Đại tá Phùng Tất Thành khuyến cáo.

HẢI ĐƯỜNG