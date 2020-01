Kịp thời ngăn chặn các thông tin có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước

(LĐ online) - Đó là một trong những kết quả của ngành thông tin và truyền thông được đưa ra tại hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng tổ chức tại Đà Lạt vào chiều 9/1/2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa tặng Bằng khen cho các cá nhân và tập thể

Tham dự hội nghị có ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các ban, ngành liên quan, cùng đông đảo đội ngũ cán bộ trong ngành thông tin và truyền thông của 12 huyện, thành phố trong tỉnh.

Báo cáo tổng kết chỉ rõ, năm 2019, ngành thông tin và truyền thông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của ngành trên tất cả các mặt trận an ninh - quốc phòng, kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần cùng đất nước hội nhập và phát triển.

Một số chỉ tiêu hoạt động của ngành trong năm 2019 đã đạt những kết quả khả quan, như: Doanh thu bưu chính viễn thông ước đạt trên 2.600 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018; nộp ngân sách địa phương 121 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018; tổng số thuê bao điện thoại đạt trên 1.700.000 thuê bao; hơn 300.000 thuê bao Internet và trên 1.500 trạm BTS; phát hành báo chí ước đạt 7 triệu tờ, cuốn; tiếp nhận và chuyển trả qua đường BCCI gần 206.000 hồ sơ; toàn tỉnh duy trì 58 bưu cục và 115 điểm bưu điện văn hóa xã.

Các lĩnh vực của ngành thông tin và truyền thông như lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; công tác đảm bảo an toàn thông tin; lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình; thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở; thanh tra, kiểm tra; công tác triển khai Đề án “Xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh”... cũng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tặng Giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Đặc biệt, việc ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng CNTT gắn với CCHC; khai thác hiệu quả hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía cộng đồng dân cư. Việc bảo đảm an ninh thông tin; đầu tư hạ tầng kỹ thuật an toàn an ninh thông tin của tỉnh; kịp thời có giải pháp ngăn chặn các thông tin có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước trên các phương tiện thông tin, báo chí và trên môi trường mạng cũng đã góp phần không nhỏ tạo ra một môi trường an toàn cho các nhà đầu tư cũng như lộ trình phát triển bền vững của tỉnh có được nhiều kết quả thuận lợi.

Tại hội nghị lần này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã tặng Bằng khen cho 02 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 6 Bằng khen cho các cá nhân và tập thể; Phòng Phóng viên của Báo Lâm Đồng và 18 đơn vị khác thuộc ngành cũng đã được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông vì những thành tích xuất sắc năm 2019.

LINH ĐAN