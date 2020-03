Cách ly tập trung 5 người đi đánh bạc ở Casino Campuchia trở về

(LĐ online) - Sáng nay, 26/3, BSCKII Nguyễn Quốc Minh - Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng cho biết: Về 5 trường hợp sang đánh bạc ở Casino New Word tại Campuchia trở về thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng) đã được cơ quan chức năng phối hợp đưa đi cách ly y tế tập trung tại Trung đoàn 994 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đóng tại xã Ninh Gia, Đức Trọng để giám sát cách ly phòng dịch Covid-19.

Ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất Trung đoàn 994 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trước khi trưng dụng làm cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh

Trước đó, 25/3, qua kiểm soát trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, lực lượng Công an nắm tình hình như sau: Khoảng ngày 13/3, chị Phan Thị Kim T. (sinh năm 1982) thường trú ở thị trấn Liên Nghĩa, cùng với 4 người bạn đi ô tô qua Casino New Word tại Campuchia để đánh bạc. Đến 1 giờ ngày 23/3 tất cả 5 người về lại nhà tại thị trấn Liên Nghĩa.

Qua thông tin của Bộ Y tế công bố bệnh nhân Covid-19 thứ 118 là nữ, 23 tuổi, ở An Giang là nhân viên của Casino GALAXY Campuchia, vào ngày 19/3 bệnh nhân này đã từ cửa khẩu Mộc Bài về An Giang và được cách ly, xét nghiệm phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Qua tìm hiểu Casino GALAXY và Casino NEW WORD đều thuộc tỉnh Krong Bavet - Campuchia.

Hiện, các trường hợp này đã được cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm phòng dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

AN NHIÊN