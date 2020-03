Không có chuyện bệnh nhân tâm thần tại Cơ sở Trọng Đức bị bỏ đói

(LĐ online) - Sáng 15/3, ông Võ Khắc Chương - Phó Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đức Trọng cho biết: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19, thời gian gần đây, xuất hiện một số thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội về bệnh nhân tâm thần tại Cơ sở Trọng Đức (xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng) bị đói do thiếu lương thực. Để xác minh những thông tin trên, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã phối hợp với UBND xã Bình Thạnh tổ chức kiểm tra tại Cơ sở Trọng Đức. Qua kiểm tra thực tế tại cơ sở, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện khẳng định những thông tin được chia sẻ trên mạng là hoàn toàn không chính xác.

Đoàn từ thiện của Văn phòng Dai-ichi tại Đà Lạt thăm cơ sở Trọng Đức

Thực tế, số lượng các đối tượng bảo trợ xã hội tại cơ sở Trọng Đức là 255 người (125 nữ và 130 nam). Theo báo cáo của chủ cơ sở, thời gian vừa qua do dịch bệnh Covid-19 nên số lượng các nhà tài trợ có giảm so với thời gian trước đây, nên cơ sở đã chủ động mua thêm gạo tích trữ phục vụ cho đối tượng; bàn giao về nhà một số đối tượng để hạn chế tập trung nuôi đông người dễ bị lây nhiễm bệnh. Chủ cơ sở cũng cho biết thêm, về lương thực hiện nay cơ sở đang có khoảng 20 tấn gạo, các nhu yếu phẩm, 200 thùng mì tôm cùng các gia vị phục vụ ăn uống. Số lương thực dự trữ đủ đảm bảo cho bệnh nhân sử dụng ít nhất trong 3 tháng, không có tình trạng bệnh nhân bị bỏ đói do thiếu lương thực thực phẩm.

Tại cơ sở cũng chuẩn bị các điều kiện về thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm thiết yếu đảm bảo hàng ngày cho đối tượng; thường xuyên vệ sinh sạch sẽ nơi ăn ở, đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân, tuyệt đối không để đối tượng thiếu thốn, đói kém. Bên cạnh đó, các ngành chức năng và chính quyền địa phương cũng tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp với cơ sở nhằm chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19.

N.MINH